Un tentativo di incrementare i consumi, invitare a scegliere i negozi cittadini e provare a vivere con un segno di normalità questi giorni che precedono il Natale a San Giorgio a Cremano. L’atmosfera delle feste nelle strade cittadine, oltre che con le luminarie, sarà favorita anche con un sistema di filodiffusione lungo le vie principali dello shopping.

Ogni giorno verranno trasmesse musiche natalizie, jazz, soul e pop per accompagnare lo shopping e le passeggiate, che il primo cittadino Giorgio Zinno, invita a fare sempre rigorosamente rispettando le misure di sicurezza, il coprifuoco e “ispirati dal buon senso e dalla responsabilità”.





Negli anni scorsi sia l’Amministrazione che i commercianti organizzavano momenti di allegria tramite iniziative che si svolgevano nelle piazze o nelle vie, cosa che date le regole anticontagio non ci potranno essere questo anno e perciò l’amministrazione ha cercato modi alternativi per sostituire tali attività.

Le “trombe” finora sono state installate in via De Lauzieres, piazza Tanucci, viale Regina dei Gigli, piazza Carlo di Borbone, Corso Umberto, via Roma e piazza Troisi. Lunedí sarà completato il montaggio anche in via Aldo Moro, piazza Giordano Bruno, via Manzoni e via Pittore.

“Un un periodo così difficile – conclude Zinno – abbiamo investito risorse affinché questo Natale sia comunque sereno per le famiglie sangiorgesi e per le nostre attività produttive.

Spendiamo a San Giorgio a Cremano, perché oltre a sostenere il nostro commercio e la nostra comunità, passeggiare in città è anche bello, piacevole e divertente”.