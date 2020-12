Dopo il lockdown totale annunciato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, anche il Governo italiano sta valutando l’ipotesi di irrigidire le misure anti-Covid. Due settimane, insomma, che fanno paura ai vertici nazionali poiché comportamenti scorretti potrebbero pregiudicare la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale.







Il Governo del premier Giuseppe Conte starebbe valutando un irrigidimento delle misure anti contagio nei giorni festivi e prefestivi: l’idea sul tavolo è quella di rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. L’ipotesi è adottare norme omogenee in tutta Italia, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche dalla Merkel in Germania, per evitare la terza ondata.







Non si sarebbe entrati nello specifico delle misure, anche perché si vuole attendere l’incontro previsto con il Cts. Un’altra riunione tra i capidelegazione della maggioranza, il Cts e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è infatti in programma domani. Secondo quanto si apprende l’incontro, su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione attuale dal punto di vista del rischio sanitario e capire se ci sono preoccupazioni particolari connesse al rischio di assembramenti in vista dei prossimi giorni.