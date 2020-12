Lunedì alle 10.30 a San Giuseppe Vesuviano i sindaci dei comuni interessati ed il Presidente della Regione De Luca daranno il via ai lavori della Pista Ciclopedonale “dal Vesuvio al Mare“.

Un’opera di vitale e straordinaria importanza per il territorio vesuviano. Un restyling destinato a valorizzare alcune aree, dei quattro comuni vesuviani di Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Boscoreale, lungo la linea ferroviaria Torre Annunziata–Cancello.





“Risultato ottenuto da una governance che finalmente ha compreso le incommensurabili ricchezze del vesuviano – ha dichiarato il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri – ed ha capito quanto sia fondamentale essere coesi per raggiungere gli obiettivi. Amministrare è complicatissimo ma sicuramente non fa paura a chi come me ha una passione che supera ogni ostacolo. Nessuno ci credeva più ma ancora una volta abbiamo avuto ragione noi. Chapeau a tutti i magnifici attori di questa vittoria”.

Il percorso ciclabile sarà affiancato da quello pedonale, con aree di ristoro e ricreative. Il primo lotto di lavori si concentrerà sulla zona urbana attraversata dai binari delle Ferrovie dello Stato della tratta dismessa anni fa e da troppo tempo ridotta a discarica.