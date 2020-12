E’ l’iniziativa lanciata dall’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, in collaborazione con OIPA – l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali – in vista dell’intero periodo natalizio, per tutti quei cani comunali tenuti presso il canile per i quali, tuttavia, resta garantita per l’intero anno la possibilità di adozione.





“A Natale siamo tutti più buoni, ma con loro un po’ di più”. Questo lo slogan scelto che accompagnerà l’evento, sponsorizzato dall’ Ente comunale nell’ambito di promozione delle attività di tutela, legate al benessere animale, che si inquadrano, oltretutto, nelle linee di indirizzo programmatico dell’amministrazione comunale.

Pertanto, tutti i cittadini che, quest’anno, vorranno provvedere per se o per gli altri ad un regalo originale e che sia per tutta la vita, potranno regalare un bellissimo cane, in modo semplice, contattando direttamente L’OIPA di Napoli e Provincia ai numeri: 3396506432 e 3314792747; oppure, rivolgendosi al Canile convenzionato attraverso il numero: 3342269654.







“Un’iniziativa bella – le parole dell’Assessore con delega al Benessere animale, Luigi Civelli – ed un gesto di affetto verso gli innumerevoli cani del nostro territorio che oggi sono costretti a stare nelle gabbie di un canile. Abbiamo immaginato che con l’approssimarsi del periodo natalizio, un gesto di solidarietà verso questi animali sarebbe stata l’opportunità, per quanti ne avranno piacere, di regalarsi e regalare qualcosa di diverso, di originale e soprattutto di importante. Un cane è per sempre, perchè da sempre è il migliore amico dell’uomo”.