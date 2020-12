Latina 2 Savoia 0, seconda sconfitta del Savoia in terra laziale. Questa volta c’è l’attenuante del non avere il ritmo partita, dopo 45 giorni di fermo, mentre i nerazzurri venivano dal successo in terra sarda col Lanusei.





Si può anche dire che giocare in dieci per l’espulsione di Orlando ha fatto il resto, ma quello che non registro positivamente sono i cambi fatti da mister Aronica. Un secondo tempo, giocato alla garibaldina, piacevole da vedersi con un Russo che dava fastidio al Latina e viene sostituito. Si stava perdendo 2 a 0 e il mister ha tolto Giovanni Kyeremateng per far entrare Scalzone che è rimasto solo sul fronte dell’attacco.

Ora però non è il caso di drammatizzare, il Latina è una bella squadra, ma non ammazzerà di certo il campionato, forse vale lo stesso discorso anche per il Savoia, ma comunque siamo all’inizio, piangersi addosso non serve a niente.





Adesso ci sono due partite casalinghe, Muravera e Gladiator, dovranno venire al Giraud e spero solo che il Savoia ritorni a giocare come sa e come deve.

La società ultimamente ha proclamato la chiusura del mercato, ma forse il presidente Mazzamauro dovrà rivedere qualche falla emersa, sia sulla fascia che in attacco, la possibilità di trovare qualche buon calciatore senza svenarsi c’è e se le ambizioni sono quelle dell’inizio, allora ce vò e facimme stu sfuorzo altrimenti chi ce move dalla D?

Ernesto Limito