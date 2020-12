Ancora meno tamponi e pochi positivi nella giornata di domenica, in linea con quanto sempre accaduto nei giorni festivi in tutta Italia, ma oggi è particolarmente marcato in alcune regioni. Basti pensare alla Lombardia, che nelle ultime 24 ore ha esaminato 11.317, in Campania 15.472.

L’autorità sanitaria nazionale valuta con prudenza questi dati. Non a caso, in vista del periodo natalizio si annuncia una stretta generalizzata valida su tutto il territorio nazionale, una zona rossa valida per tutte le regioni. La decisione sarà presa entro le prossime ore, in vista della verifica delle classi di rischio regionali, che dovrebbero portare la Campania in fascia gialla da domenica.







Meno tamponi e meno nuovi positivi, 1.088 le persone colpite dal virus.

Nel bollettino odierno si evidenziano 1.005 persone che non mostrano alcun sintomo causato dal virus, mentre 83 nuovi contagiati, con i classici sintomi che riconducono al Covid19.

Oggi la percentuale tra i tamponi effettuati e i positivi riscontrati risulta essere praticamente pari a quella di ieri al 7,03%, a dire il vero il calo c’è ma è veramente impercettibile: la percentuale è diminuita dello 0,0064%







Nel report degli ultimi 10 giorni si registrano 12.833 persone positive, su 163.094 tamponi analizzati.

Scendono sia i positivi che i tamponi effettuati. La percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, diminuisce ancora un po’, ieri era al 8,05%,ed ormai è in linea con la percentuale quotidiana.









Calano ancora anche i ricoveri in Terapia intensiva e aumentano nuovamente i posti disponibili che sono oggi 526. In calo anche i ricoveri ordinari Covid, la disponibilità di posti letto oggi è di 1.364 nei diversi presìdi ospedalieri di Napoli e della Campania.

La percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva segna un nuovo dato positivo ed è oggi al 19.81%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 175.053 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.821.695 tamponi effettuati.

Cala il numero dei guariti quotidiani, oggi 1.648. In totale i guariti da inizio crisi epidemica sono giunti a 80.043.

Oggi in Campania sono 30 i decessi: 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.340. Giungono a 1.870 le vittime dal primo ottobre.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.796, 8 in meno rispetto a ieri. Calano di altri 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 130.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 92.670, calando di 690 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 90.744, con un decremento di 578 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 4 dicembre – 8,16% – 1.521 contagiati

Sabato 5 dicembre – 8,03% – 1.552 contagiati

Domenica 6 dicembre – 8,59% – 1.060 contagiati

Lunedì 7 dicembre – 8,73% – 1.080 contagiati

Martedì 8 dicembre – 8,57% – 1.361 contagiati

Mercoledì 9 dicembre – 8,49% – 1.198 contagiati

Giovedì 10 dicembre – 7,43% – 1.340 contagiati

Venerdì 11 dicembre – 7,19% – 1.414 contagiati

Sabato 12 dicembre – 7,03% – 1.219 contagiati

Domenica 13 dicembre – 7,03% – 1.088 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 107.535 (+591)

– Provincia di Salerno : 22.739 (+275)

– Provincia di Avellino : 8.154 (+52)

– Provincia di Caserta : 32.272 (+125)

– Provincia di Benevento : 4.209 (+48) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Sono 12.030 i nuovi contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Da ieri sono stati registrati altri 491 morti che portano il totale a 65.011 dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 103.584 tamponi. I positivi si aggirano attorno all’11,6%.

Gli attualmente positivi sono 675.109 (-10.922), i guariti e dimessi 1.115.617 (+22.456). In isolamento domiciliare ci sono 644.249 persone (-10.889).

Il Veneto ancora una volta registra il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore con 2.829 casi. Seguono Emilia Romagna 1.574, Lazio 1.315, Campania 1.088, Lombardia 945, Sicilia 914.









No ad un allentamento delle misure a Natale. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico, nel corso della riunione con i capi delegazione e il governo, avrebbero espresso forte preoccupazione su un possibile allentamento delle misure che potrebbe pregiudicare una nuova evoluzione negativa della curva, ora in lentissimo miglioramento.

I risultati di comportamenti sbagliati, ha sottolineato il Cts, arriverebbero proprio a gennaio e in particolare a partire dal 7 gennaio quando invece il paese dovrebbe ripartire e milioni di persone si rimetteranno in moto tra la scuola e il lavoro.