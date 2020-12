Sono disponibili sul sito web del Comune di Sorrento, all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it i due bandi relativi alle misure di sostegno in favore delle microimprese operanti sul territorio comunale, e a quelle destinate ai titolari di licenze Ncc, taxi e carrozze a trazione animale.

Il primo provvedimento, che vede beneficiarie le microimprese, prevede una copertura finanziaria disposta dall’amministrazione comunale di 300mila euro, pari ad un contributo a fondo perduto di mille euro a soggetto.







Di 150mila euro, l’intervento complessivo per titolari di licenze Ncc, taxi e carrozze a trazione animale, con un contributo massimo di mille euro pro capite. Tra i requisiti indicati, l’ammissibilità di un solo contributo, anche nel caso in cui il richiedente sia titolare di più licenze.







Il termine ultimo per la presentazione delle domande è quello delle ore 12 del 21 dicembre prossimo e le domande per accedere ai contributi dovranno essere presentate, anche per il tramite di un intermediario, solo ed esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sorrento.na.it

“Un totale di 450mila euro per venire incontro a commercianti, imprenditori, tassisti, Ncc e a quanti stanno pagando le conseguenze della crisi economica del Covid-19 – commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Un quadro di grandissima preoccupazione, soprattutto in un territorio come il nostro dove tutte le attività legate al turismo, principale voce del Pil, sono state messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria. Ovviamente, sulla base delle domande che perverranno, e sulla eventuale disponibilità finanziaria, potrà essere preso in esame un successivo rifinanziamento dei bandi”.

Modalità di partecipazione, requisiti di accesso alla graduatoria e modulistica sono consultabili e scaricabili sulla home page del sito istituzionale del Comune di Sorrento, nella sezione “Bandi e avvisi”.