Oggi a Nyon si sono svolti i sorteggi per i sedicesimi di finale di Europa League, e tra le protagoniste nell’urna c’era il Napoli. La squadra azzurra, testa di serie per aver vinto il proprio raggruppamento, ha pescato gli spagnoli del Granada, seconda classificata del gruppo E.

Come ormai da consuetudine, non è un sorteggio fortunatissimo per la società partenopea, poiché erano sì presenti team più complicati da affrontare, ma anche più abbordabili. È evidente però che il Napoli è superiore al Granada, squadra fastidiosa e che si sta ben comportando nella Liga (sesta in classifica, un punto davanti al Barcellona), ma il Granada non può essere una vera e grande preoccupazione per il Napoli, se si vorrà andare molto avanti nella competizione.





Le altre due italiane, Roma e Milan, se la vedranno rispettivamente con i portoghesi dello Sporting Braga e i serbi della Stella Rossa. Suggestive alcune sfide dei sedicesimi, come quelle tra Real Sociedad e Manchester United, tra Benfica e Arsenal e tra Lille e Ajax.

La gara di andata è in programma per il 18 febbraio in Spagna, mentre il ritorno allo stadio Maradona si giocherà il 25 febbraio.







Questo il quadro completo del primo turno a eliminazione diretta dell’Europa League 2020/21:

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Bruges

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Anversa-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Sporting Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiacos-PSV Eindhoven