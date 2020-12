“Temo che la terza ondata arriverà già nei giorni a cavallo di Capodanno”: è emergenza coronavirus (Covid-19) in Campania ed in particolare a Napoli dove a lanciare l’allarme è Elio Manzillo, primario dell’VIII divisione Malattie infettive dell’emigrazione, da mesi ormai uno dei tanti reparti covid dell’ospedale Cotugno.







“Temo che la terza ondata – ha detto Manzillo – arriverà già nei giorni a cavallo di Capodanno quando torneremo a vedere richieste al pronto soccorso di ricoveri e dovremo vedere come fare per soddisfarle. Siamo molto preoccupati”. A far temere questo scenario sono le immagini che in questi giorni da Nord a Sud del Paese mostrano le vie dello shopping gremite in vista del Natale.







“Il Governo ha fatto delle scelte sbagliate – ha continuato Manzillo – e ora prova a porre rimedio con altre restrizioni ma nel momento in cui si è data la possibilità di uscire per strada, di fare lo shopping natalizio questo purtroppo era prevedibile e per certi versi mi fa sorridere l’invito a essere in pochi la sera della Vigilia di Natale e di Capodanno: mi chiedo chi mai potrebbe controllare quante persone siedono alla stessa tavola. Tutto è lasciato al buon senso delle persone”.