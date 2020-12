Marco Verde vince il 25° Trofeo SENNA in programma sul circuito internazionale di Napoli. Il pilota ha debuttato con il Team Babyrace.

In un fine settimana di adattamento al nuovo Team Marco si preparava ad affrontare la sfida dei quasi venti pretendenti alla Vittoria finale della categoria Entrylevel, che ha richiamato i piloti più forti del panorama kartistico internazionale.







Fin dalle prime sessioni il pilota di Casoria (Na) si è confermato nelle posizioni di vertice, conquistando successivamente la quarta posizione in qualifica. Nel warm-up che ha preceduto la prefinale staccava il 5° tempo e il gradino più basso del podio in gara. Confermando l’ottimo stato di forma e il feeling raggiunto col materiale conquista la vittoria e il trofeo.







“Marco ha fatto un grandissimo lavoro in tutto il fine settimana e questo successo ripaga di tutti gli sforzi. Sta iniziando un ottimo percorso di crescita con la nuova struttura. Purtroppo un po’ di traffico nelle qualifiche ha compromesso il risultato ma in gara ha avuto un ottimo passo e risultati parlano da soli, concludendo questa straordinaria esperienza con la conquista del Trofeo e la prima vittoria di Marco in un appuntamento Prestigioso come il Trofeo SENNA arrivata al debutto nel nuovo Team. Ancora una volta il Trofeo intitolato al compianto ex Campione Brasiliano non ha tradito le attese, confermandosi un appuntamento di altissimo livello. Il circuito di Sarno è stata una conferma con un un’organizzazione impecc”, commenta soddisfatto il team manager del Drcsportmanagement Cesare Funari.