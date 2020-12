Il fitto calendario di questa stagione calcistica porta al primo turno infrasettimanale di Serie A, la prima di tre giornate in una settimana. Per il Napoli ci sarà una sfida per nulla semplice. Gli azzurri andranno a fare visita all’Inter: appuntamento domani alle 20.45 allo stadio Meazza in San Siro.

La gara mette di fronte la seconda e la terza forza del campionato. L’Inter è al momento a tre punti dalla vetta della classifica, occupata dal Milan, con un punto di vantaggio sul Napoli. I punti conquistati sul campo da nerazzurri e partenopei sono però gli stessi: a fare la differenza è infatti il punto di penalizzazione inflitto al Napoli per la vicenda legata all’incontro con la Juventus.

Entrambe le squadre arrivano da una serie di buoni risultati in campionato. Il Napoli ha collezionato tre vittorie consecutive, mettendo a segno dieci reti e subendone soltanto una, mentre l’Inter è imbattuta in serie A addirittura da due mesi, quando perse proprio il derby contro il Milan (unica battuta d’arresto al momento). Gli stati d’animo sono però contrapposti: se il Napoli può sorridere per il buon cammino in Europa League e vantare una compattezza ritrovata in campo, i milanesi hanno dovuto fare i conti con la cocente eliminazione dalla Champions League (unica italiana a non aver superato il turno nelle coppe europee) e l’ambiente sta decisamente perdendo fiducia in Conte.







Gattuso deve ancora rinunciare a Osimhen. L’infortunio alla spalla sta tenendo fermo l’attaccante nigeriano più del previsto ed è possibile che non lo rivedremo in campo prima del nuovo anno. Per il resto, tutti i giocatori sono disponibili.

Dopo aver lasciato spazio a Meret contro la Sampdoria, dovrebbe rivedersi Ospina a difesa della porta azzurra. Nella linea difensiva Mario Rui riprenderà il suo posto sulla sinistra, andando a completare la retroguardia composta da Manolas e Koulibaly centrali e Di Lorenzo terzino destro. Non è tuttavia da escludere la possibilità di un impiego di Hysaj al posto dell’italiano, affaticato dal tour de force (tutti i minuti giocati nelle scorse gare di campionato). Nel 4-2-3-1/4-3-3 di Gattuso, Bakayoko rivestirà il ruolo di frangiflutti in mezzo al campo, con Fabian Ruiz, favorito su Demme, ad affiancarlo. Zielinski è il designato a fare la spola dalla mediana al supporto della prima punta. Insigne e Lozano (migliore in campo domenica) agiranno ai lati del terminale offensivo Mertens. Panchina per Politano e Petagna.







Conte dovrà vedersela con assenze importanti. Non saranno infatti della partita Sanchez e Vidal, e ci sono seri dubbi anche sulle condizioni di Hakimi. Davanti ad Handanovic sarà schierata la difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Hakimi dovrebbe essere sostituito da Darmian sulla destra. In attacco, vista l’indisponibilità di Sanchez, è certo del posto Lautaro Martinez per dare manforte a Lukaku. Nonostante sia stato titolare nell’ultimo match contro il Cagliari, si siederà nuovamente in panchina Eriksen, utilizzato pochissimo dal tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter​(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Napoli​(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo