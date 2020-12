L’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ha patrocinato l’iniziativa di Confcommercio Campania e Ascom locale, finalizzata a sostenere e dare visibilità alle attività commerciali locali.

“Tieni accese le luci della città. Acquista nei negozi di vicinato! Fare shopping sotto casa conviene!”, questo è ciò che è scritto nello slogan. Si tratta di un progetto solidale lanciato sul campo alle porte delle feste natalizie. L’obiettivo è quello di aiutare i vari esercizi commerciali di Castellammare di Stabia, Pompei e della Penisola Sorrentina, a risollevarsi dalla crisi economica generata dalle misure di sicurezza adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.







“In questo momento il futuro di molte attività commerciali è a rischio. La chiusura di altri negozi sarebbe una perdita per l’economia locale con cambiamenti profondi nel tessuto sociale e, non da ultimo, comporterebbe a lungo andare la desertificazione dei centri urbani. Confcommercio si sta attivando su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare in maniera decisa i consumatori ad acquistare dai negozi di vicinato – si è letto nel comunicato stampa – La campagna lanciata dalle imprese locali di Confcommercio propone dei vantaggi al cliente sotto forma di sconti immediati riconosciuti dai negozi aderenti. L’invito è di acquistare presso i negozi di vicinato, sia recandosi presso il punto vendita (ove possibile), sia servendosi della nostra piattaforma gratuita LocalShopping.store. Il cliente riceverà anche a distanza consulenza pre e post vendita e potrà concordare il ritiro o la consegna”.

I negozi aderenti di Castellammare di Stabia

I negozianti stabiesi elencati di seguito hanno donato alle Parrocchie della città dei buoni acquisto da mettere a disposizione delle famiglie bisognose. Inoltre nelle stesse attività ci saranno alcuni prodotti scontati dal 5 al 30%. Le offerte saranno valide fino al giorno 31 dicembre.

AUTOMEC VIA GIUSEPPE COSENZA, 129 C.MARE DI STABIA 081 8711981

AZ UFFICIO VIALE EUROPA, 182/198 C.MARE DI STABIA 081 8705155

BEAUTY&BEAUTY VIA GIUSEPPE BONITO C.MARE DI STABIA 081 8711580

BLU MODA CORSO V. EMANUELE, 48 C.MARE DI STABIA 081 8714897

CASTIGLIANO FELICE GIOIELLI VIALE EUROPA, 124 C.MARE DI STABIA 0818726363

CESARANO SATURNO VIA NAPOLI C.MARE DI STABIA 337943394

CIU’ CIU’ VIA ALVINO, 11 C.MARE DI STABIA 081 8727124

CONTATTO ABBIGLIAMENTO VIA GIUSEPPE COSENZA C.MARE DI STABIA 081 8705829

COPPOLA CALZATURE PIAZZA P. UMBERTO, 17 C.MARE DI STABIA 081 8717647

CORKY’S VIA MAZZINI 26 C.MARE DI STABIA 081 8712523

DE MEO GIOIELLERIA JOHNNY PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, 20 C.MARE DI STABIA 081 8713323

DE ROSA GIOIELLI VIA DENZA, 4 C.MARE DI STABIA 081 8716462

DI MAIO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE CORSO V. EMANUELE, 22 C.MARE DI STABIA 081 8711645

DI NOCERA PASTICCERIA VIA MAZZINI, 14 C.MARE DI STABIA 081 8712374

DI SOMMA GIOIELLI VIA NOCERA, 50 C.MARE DI STABIA 081 8722514

EXPERT SOMMA VIA DON MINZONI, 187 C.MARE DI STABIA 0818018481

FARMACIA LOMBARDI PIAZZA CRISTOFORO COLOMBO, 11 C.MARE DI STABIA 081 8711436

FERRAMENTA DI CAPUA VIA NOCERA, 104 C.MARE DI STABIA 081 8714365

FORMISANO VIALE EUROPA, 122 C.MARE DI STABIA 081 8717065

G.B. PEDRINI VIA CATELLO FUSCO, 19 C.MARE DI STABIA 081 8714207

GIOIELLERIA DE MEO SRL PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, 7 C.MARE DI STABIA 0818701083

GRAN CAFFE’ NAPOLI VIA MAZZINI, 13 C.MARE DI STABIA 0818706775

HANDY PHONE VIA S. MARIA DELL’ORTO, 8 C.MARE DI STABIA 081 4612439

HOTEL ELISABETTA VIA POZZANO, 18 C.MARE DI STABIA 081 8026072

HOTEL EUROPA VIALE DELLE TERME, 1 C.MARE DI STABIA 081 8710395

IL FORNARETTO VIA DENZA, 11 C.MARE DI STABIA 081 9225818

JASPER BOUTIQUE VIA ROMA, 109 C.MARE DI STABIA 081 8018919

LE FER VIA GIUSEPPE COSENZA, 51 C.MARE DI STABIA 081 8713183

LODI ARREDAMENTI VIA NOCERA, 116 C.MARE DI STABIA 081 8712866

MACELLERIA DI SOMMA STRADA NAPOLI 258 C.MARE DI STABIA 0813915683

MAINO’ CALZATURE VIA GIUSEPPE COSENZA, 15 C.MARE DI STABIA 081 8716335

MARACANA’ PUB VIA GIUSEPPE BONITO, 69/73 C.MARE DI STABIA 081 3623265

MOTTOLA ABBIGLIAMENTO VIA PADRE KOLBE, 16 C.MARE DI STABIA 081 8711894

NEGRI CORSO V. EMANUELE, 24 C.MARE DI STABIA 081 8711996

NICOLA FERRENTINO GIOIELLERIA CORSO V. EMANUELE, 26 C.MARE DI STABIA 081 8705277

NONNO ALDO CASEIFICIO VIA PIOPPAINO, 22 C.MARE DI STABIA 081 8716307

ORTINO CALZATURE VIA ROMA, 11 C.MARE DI STABIA 081 8703971

PANIFICIO FONTANA VIA G. PASCOLI, 10 C.MARE DI STABIA 081 8726963

PARAFARMACIA D’ANNA VIA C. FUSCO, 9 C.MARE DI STABIA 0818708260

PAVIDAS VIA COTTRAU, 24 C.MARE DI STABIA 081 8703474

QUAGLIA ABBIGLIAMENTO VALIGERIA VIA MAZZINI, 28/36 C.MARE DI STABIA 081 871 6200

SALUMERIA SANSONE LUIGI VIA NOCERA, 100 C.MARE DI STABIA 345 167 7517

SAVASTANO ABBIGLIAMENTO CORSO V. EMANUELE, 92 C.MARE DI STABIA 081 8711049

SORRENTINO BIANCHERIA VIA S.M. DELL’ORTO, 12 C.MARE DI STABIA 081 8712824

SUPERMECATO DECO’ VIA COSENZA 167 C.MARE DI STABIA 0813941143

TABACCHERIA CAFFETTERIA DATTILO VIA ANNUNZIATELLA, 85 C.MARE DI STABIA 0813903324

TABACCHERIA D’APUZZO MICHELINA VIALE EUROPA, 118 C.MARE DI STABIA 081 8714547

VENTI NODI PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, 16 C.MARE DI STABIA 081 8702289

VOLLONO RICAMBI VIA SARNELLI, 9 C.MARE DI STABIA 0818702125







Le foto degli acquisti sulle pagine social del Forum dei Giovani

Anche lo staff del Forum dei Giovani ha sposato la causa e si è dimostrato solidale. Ha deciso a sua volta di dare il via sulle proprie pagine social ad un’attività che coinvolge tutta la cittadinanza e che è stata ideata per dare lustro ai concittadini operanti nei vari settori commerciali. Ha proposto di fotografare gli acquisti compiuti nei negozi di Castellammare e di pubblicarli taggando il forumgiovani.stabia e scrivendo l’hashtag #IOSTOconicommerciantistabiesi! “Quest’anno deve essere ancora più speciale – hanno motivato gli organizzatori all’interno della locandina – Sosteniamo il commercio stabiese! Non comprare su internet ma acquista nella tua città!”

Emanuela Francini