A seguito di numerose richieste ed incontri, solleciti e sopralluoghi congiunti fra comune e Città Metropolitana di Napoli, è stata stabilità la data per l’istallazione di un impianto di pubblica illuminazione, sulla strada che da Gragnano porta ad Agerola.





“Un traguardo che si inserisce nel piano di azioni volte a garantire e incrementare la sicurezza urbana e la viabilità – ha spiegato il vice sindaco Aniello D’Auria – da sempre tra gli obiettivi fondamentali di questa amministrazione. Finalmente si è giunti alla risoluzione dell’annosa problematica inerente alla mancanza di illuminazione sul tratto della strada provinciale, ex S.S. per Agerola, ricadente nel Comune di Gragnano”.







La Città Metropolitana ha, infatti, comunicato che, a seguito del rilascio dell’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Napoli, il giorno 4 gennaio 2021, avranno inizio i lavori che, sistematicamente, riguarderanno la riattivazione di cinque pali esistenti allo stato attuale e non funzionanti, e la realizzazione di venti nuovi pali di pubblica illuminazione che, una volta collaudati, saranno dati in gestione al Comune.