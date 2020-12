Juve Stabia, la società gialloblù aderisce all’iniziativa #salviamolosport proposta dalla Lega pro e dal Comitato 4.0

La società Juve Stabia, tramite l’ufficio stampa, ha emesso il seguente comunicato per una importante iniziativa alla quale aderisce:

“Sono tantissimi i club di cui si fa portavoce il Comitato 4.0, ovvero quelli appartenenti alla Lega Pro, alla Lega Basket Serie A, alla Lega Nazionale Pallacanestro, alla Lega Pallavolo Serie A e alla Lega Pallavolo Serie A Femminile. Quello in arrivo sarà per tutti il Natale più buio dello sport italiano e, se il governo non interverrà con aiuti concreti, il prossimo anno sarà molto duro da affrontare. Non c’è più tempo, servono azioni concrete ed è per questo che anche la S.S. Juve Stabia ha aderito alla campagna #salviamolosport per sensibilizzare le istituzioni e aiutare lo sport a vivere”.







Il filmato della società gialloblù

Domenico Ferraro