La Regione ha trasmesso al Ministero della Salute il piano per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 in Campania.

E’ stato stabilito di sottoporre a prevenzione anti Covid-19 tutti gli operatori sanitari e degli addetti delle Rsa censiti sul territorio regionale.

Quindi la prima fase vedrà 160mila persone pronte a ricevere circa 320.000 dosi, due a testa, il tutto a partire da metà gennaio.







La riunione dell’Unità di Crisi ha definito i dettagli dell’operazione, in vista del confronto con il Presidente Vincenzo De Luca. Sono per ora 27 le strutture ospedaliere individuate come le sedi dove somministrare il vaccino. Considerate le quantità disponibili di vaccino in Campania, l’Unità di crisi ha scelto di immunizzare prioritariamente l’intero sistema sanitario.