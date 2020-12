Situazione stabile in Campania in queste ultime 24 ore. Dati molto simili a quelli del bollettino di ieri: 27 nuovi positivi in più, oggi sono 927 i contagiati. I tamponi processati sono stati 373 in più rispetto sempre alla giornata precedente, sono infatti 15.130.

Anche la percentuale resta immutata, ieri era al 6,09%, oggi con uno scarto minimo si ferma al 6,12%.

Dei nuovi positivi segnalati oggi, 865 persone sono asintomatiche e non mostrano alcun sintomo del virus, mentre calano i sintomatici, sono 62 i nuovi contagiati con i classici sintomi che riconducono al Covid19.





Sul piano di distribuzione del vaccino anti covid in Italia il presidente De Luca si è detto “irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara. Ho l’impressione che si apra il mercato nero dei vaccini“.

Poi ha ribadito la contrarietà della regione al piano di distribuzione dei vaccini approntato da Roma: “Ma è tanto difficile dire che la distribuzione avviene in maniera proporzionale alla popolazione residente? Questo sarebbe un messaggio chiaro. Vedere che ci sono regioni che hanno il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto ad altre è indecente”.

Ed ha aggiunto: “Se facciamo venire nelle feste i nostri anziani, nella gran parte dei casi li condanniamo alle terapie intensive a gennaio. Gli atti di amore consistono oggi nel tenerli tranquilli a casa e nel non portarli nelle feste e nei cenoni, che in questo caso non sono atti di amore o generosità, ma di irreponsabilità verso i nostri anziani e i nostri cari.







Nel report degli ultimi 10 giorni si registrano 11.174 persone positive, su 151.143 tamponi analizzati.

Scendono ancora i positivi, i tamponi effettuati lievemente in salita. La percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, diminuisce ancora un po’, ieri era al 7,62%.









Calano ancora i ricoveri in Terapia intensiva. Oggi sono 536 posti disponibili. In calo anche i ricoveri ordinari Covid, la disponibilità di posti letto oggi è di 1.504 nei diversi presìdi ospedalieri di Napoli e della Campania.

Anche la percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva resta stabile al 18,14%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 177.527 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.860.023 tamponi effettuati.

Ancora tanti i guariti con 2.530 pazienti che hanno vinto il coronavirus. In totale i guariti da inizio crisi epidemica sono giunti a 88.502.

Salgono oggi e preoccupano ancora in Campania i decessi. Sono state 48 le vittime registrate: 11 deceduti nelle ultime 37 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri Con questi dati le vittime campane giungono a 2.472. Giungono a 2.002 le vittime dal primo ottobre.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.656, 45 in meno rispetto a ieri. Calano a 119 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, cinque in meno.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 86.553, calando di 1.651 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 84.778, con un decremento di 1.601 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Lunedì 7 dicembre – 8,73% – 1.080 contagiati

Martedì 8 dicembre – 8,57% – 1.361 contagiati

Mercoledì 9 dicembre – 8,49% – 1.198 contagiati

Giovedì 10 dicembre – 7,43% – 1.340 contagiati

Venerdì 11 dicembre – 7,19% – 1.414 contagiati

Sabato 12 dicembre – 7,03% – 1.219 contagiati

Domenica 13 dicembre – 7,03% – 1.088 contagiati

Lunedì 14 dicembre – 7,66% – 647 contagiati

Martedì 15 dicembre – 6,09% – 900 contagiati

Mercoledì 16 dicembre – 6,12% – 927 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 109.017 (+596)

– Provincia di Salerno : 23.103 (+93)

– Provincia di Avellino : 8.356 (+75)

– Provincia di Caserta : 32.679 (+131)

– Provincia di Benevento : 4.347 (+49) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Sono 18.236 i positivi al tampone in 24 ore, 683 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 185.320 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo di circa 15 mila rispetto ai quasi 200 mila di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività (rapporto positivi/tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,8%%, in risalita rispetto all’8,8% di ieri (+1%).

Sono 2.855 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 26.427, in calo di 470 unità rispetto a ieri.

Veneto (3.817), Lombardia (2.994), Emilia Romagna (1.238), Lazio (1.220) e Piemonte (1.215) le regioni più colpite.







Le vittime per Regione

24.097 in Lombardia 7.302 in Piemonte 6.797 in Emilia-Romagna 5.069 in Veneto 3.285 in Toscana 3.099 nel Lazio 2.705 in Liguria 2.424 in Campania 2.059 in Sicilia 2.057 in Puglia 1.437 nelle Marche 1.339 in Friuli Venezia Giulia 1.084 in Abruzzo 808 nella Provincia autonoma di Trento 668 nella Provincia autonoma di Bolzano 623 in Sardegna 541 in Umbria 403 in Calabria 360 in Valle d’Aosta 212 in Basilicata 166 in Molise