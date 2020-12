L’ASEAN – Associazione delle nazioni del sud-est asiatico a metà novembre ha firmato un accordo che punta a creare un’area di libero scambio tra i suoi 10 Stati membri ed altri 5 stati: Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. L’accordo si chiama RCEP – Regional Comprehensive Economic Partnership. L’India al momento attende alla finestra.

L’accordo di libero scambio raccoglie quasi un terzo del Pil mondiale (oltre il 30%), con oltre due miliardi di persone (cittadini). Questo accordo economico supera, in termini numerici, non solo quello dell’Unione europea e del CPTPP – Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (di cui fanno parte Paesi di Asia, Pacifico, Sud America, oltre a Canada e Messico), ma anche quello USMCA tra Stati Uniti, Messico e Canada.

“La firma dell’accordo RCEP è un evento storico in quanto sostiene il ruolo dell’ASEAN nella guida di un accordo commerciale multilaterale di questa portata, nonostante le sfide globali e regionali e otto anni di negoziati. RCEP darà una spinta tanto necessaria per una rapida e robusta ripresa per le imprese e le persone nella nostra regione, in particolare durante l’attuale crisi pandemica COVID-19”, ha affermato Dato Lim Jock Hoi, Segretario generale dell’ASEAN.

La firma dei ministri dell’ASEAN e degli altri stati é arrivata in modo virtuale alla fine del 4° vertice RCEP il 15 novembre 2020.

