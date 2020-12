Partono i cantieri per il restyling di Pompei

Grandi manovre a Pompei. Diversi i cantiere aperti in tutta la città per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Un progetto di restyling generale che arriverà al culmine con l’apertura, sabato, del cantiere per la messa in sicurezza e la riqualificazione di Via Lepanto alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Sono partiti di buon ora i lavori per il rifacimento del manto stradale di Via Nolana. Un’opera attesa da decenni che per il momento prevede la bitumatura dell’intero asse viario. La finalità, nel breve periodo, è la messa in sicurezza, delle strade che ad oggi si trovano in condizioni di degrado causando forti disagi ai cittadini del comune di Pompei e dei comuni limitrofi. Sul lungo periodo, invece, via Nolana sarà interessata da lavori di ristrutturazione generale che prevedono anche il rifacimento dei sottoservizi.

Cantiere aperto e bitumatura anche su via Vittorio Emanuele. Lavori di messa in sicurezza agli argini e rifacimento manto stradale anche in via Molinelle e via Ripuaria. Gli operai del Comune assieme a quelli del Consorzio di Bonifica sono al lavoro, anche qui, dal primo mattino. Il progetto di restyling che coinvolge tutta la città interesserà anche via Lepanto, via Crapolla I e via Crapolla II.

Il cantiere sarà inaugurato sabato alla presenza del Presidente della Regione. Lavori che inizieranno dall’uscita autostradale a confine con Scafati e procederanno, poi, in maniera progressiva fino a piazza Bartolo Longo. Un’opera necessaria viste le condizioni del manto stradale che causano notevoli disagi alla circolazione e seri problemi di allagamento in occasione di forti piogge. Essendo gli assi viari strade di collegamento tra i comuni del vesuviano, risultano fondamentali anche nella gestione del traffico e il decongestionamento del centro cittadino, in particolare durante le ricorrenze religiose quando si registra un incremento del flusso dei pellegrini.







Oltre al rifacimento del “tappetino “ verranno riqualificati anche i marciapiedi, le aree di sosta, la segnaletica orizzontale e verticale, verranno eliminate le barriere architettoniche esistenti e disposta un’ampia area di pedonalizzazione a ridosso di piazza Bartolo Longo.

“Pompei cambia e cambia davvero – afferma il sindaco Carmine Lo Sapio – Le varie opere in cantiere ne sono la testimonianza lampante.

Questo è il nostro modo di amministrare: lavorare alacremente senza lasciarsi coinvolgere in polemiche strumentali. È così che si applica il vero cambiamento. Stiamo mettendo in campo una serie di progetti che renderanno più adeguata e sicura la città e che raccordati ad altri progetti di cruciale importanza, come quello dell’Eav, cambieranno per sempre il volto di Pompei portandola verso un futuro florido e sviluppato”.