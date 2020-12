Il Pomigliano Calcio femminile ci ha inviato un comunicato stampa che vi trasmettiamo qui di seguito.

La Società Calcio Pomigliano in riferimento alle accuse riportate su vari canali di informazione (totalmente prive di fondamento) prende atto che il livello di professionalità del mondo del calcio femminile deve ancora fare passi da gigante.

Chi ha masticato un po’ di calcio vero conosce tempi e modi per portare rimostranze che debbano soprattutto essere supportate da fondamenti oggettivi.

La scrivente è stata in diverse occasioni bersagliata da accuse veramente ridicole per forma e sostanza e non ha mai alzato polveroni inutili o attaccato società avversarie quando ha ritenuto di essere stata danneggiata da diversi episodi – documentabili concretamente – soprattutto quando il risultato non è stato favorevole! Il calcio lo si fa con serietà e professionalità, soprattutto in funzione del passaggio al professionismo: non possiamo permetterci Noi Società in primis di fare discorsi così puerili ed inconcludenti! Fa ancora più male pensare che queste critiche siano mirate a colpire, secondo i soliti “luoghi comuni”, l’unica realtà del sud della Serie B, che nonostante sia entrata da poco nel calcio femminile, ha già investito per diventare un punto di riferimento, come testimonia anche il buon inizio di campionato nonostante il profilo da neopromossa!