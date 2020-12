La Campania da domenica torna “zona gialla”: scade infatti, e non sarà rinnovata, l’ordinanza del ministro Speranza che l’aveva classificata in un’area di rischio più elevata.

Il passaggio in fascia gialla riguarderà anche Bolzano, la Toscana e la Valle d’Aosta; in zona arancione resta così soltanto l’Abruzzo.





Un colore giallo che per la Campania durerà solo pochi giorni. Le misure del governo per i giorni prefestivi e festivi, per tutta l’Italia, saranno in vigore a partire da giovedì 24 e fino al 6 gennaio. “Zona rossa” nei festivi e nei prefestivi: 24-27 dicembre, 31 dicembre, 1-3 e 5-6 gennaio 2021.

L’Italia vestirà di arancione nei giorni 28-30 dicembre e 4 gennaio.