Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Cesare Rosaroll un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno raggiunto in via Sant”Antonio Abate e, dopo una colluttazione, l’hanno bloccato trovandolo in possesso di due boccette di metadone e di 885 euro.







Mohamed Rmili, 54enne tunisino con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.