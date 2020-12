l Concorso “Piano ti premia” si rinnova. La Confcommercio Piano di Sorrento rivoluziona la consueta iniziativa natalizia e punta ad incentivare lo shopping assicurando il distanziamento sociale che il periodo storico impone. «Quest’anno è durissimo per tutti, anche per le attività commerciali – spiega il Presidente Gianluca Di Carmine – speriamo che le persone scelgano i negozi della nostra città e vogliamo dar loro motivi in più per farlo, in sinergia con il Comune e in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e la Pro Loco».

Per ridurre le occasioni di assembramento e assicurare una modalità di partecipazione moderna, sicura e veloce, ogni commerciante, come sempre, consegnerà ai clienti le cartoline a fronte degli acquisti effettuati nei negozi aderenti fino al 5 gennaio 2021, ma non ci saranno più le urne. La procedura di verifica della cartolina vincente verrà effettuata da ogni singolo utente sul sito web pianotipremia.it tramite un sistema di doppia autenticazione.







Il montepremi in palio, messo in campo dal Comune quest’anno come sostegno alle attività dei commercianti carottesi, è di 25.000€ suddivisi in 250 premi da 100€, spendibili entro il 28 febbraio 2021 sempre nei negozi aderenti. I vincitori potranno anche decidere, al momento dell’incasso del premio, se destinare parte della vincita in beneficenza. L’ente scelto quest’anno dall’Ascom è il Gruppo di volontariato vincenziano con il quale vi è una collaborazione in atto, insieme a Forum dei Giovani, Protezione Civile, Pro Loco e Arciconfraternita Morte e Orazione, per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà anche a causa del Covid.







«Con la grave emergenza sanitaria ed economica in corso, è particolarmente urgente mettere in campo iniziative tese a valorizzare il naturale potenziale di Piano di Sorrento come punto di interesse per lo shopping e per il commercio, pur garantendo le misure precauzionali anti Covid19 – commenta il Presidente della Confcommercio Piano di Sorrento Gianluca Di Carmine – A riprova di tutto ciò, abbiamo registrato un picco di adesioni al concorso da parte dei negozianti. Sono 133 in tutto per ora, ben 40 in più rispetto allo scorso anno. Chi deciderà di spendere nelle nostre attività entrerà automaticamente in un sistema virtuoso che sosterrà l’intero territorio. Tutti insieme possiamo davvero accendere le luci del Natale nella nostra città».

Regolamento del Concorso e procedura di verifica cartoline sul sito www.pianotipremia.it