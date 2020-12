Sono 856 le domande per i buoni spesa pervenute al Comune. Un numero che supera di circa 200 unità, la cifra a disposizione dell’Ente. Gli uffici preposti avvieranno, quindi una scrematura dell’elenco totale escludendo i nuclei familiari già destinatari di altri eventuali contributi, che abbiano erroneamente presentato una doppia domanda e le pratiche che contengono dichiarazioni mendaci. La cifra a disposizione del Comune di Pompei consentirà, quindi di corrispondere il bonus una tantum a circa 650 famiglie.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata la prossima settimana sui canali istituzionali del Comune.







Nel frattempo, tra un paio di giorni, verranno erogati anche i contributi “cash” a circa 250 famiglie. I beneficiari – il cui elenco è già in possesso del Comune, in quanto inseriti in una graduatoria precedentemente stilata – riceveranno direttamente sui propri conti correnti il contributo economico che l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione delle famiglie in difficoltà economiche, rinunciando alle luminarie natalizie.