Programma di contrasto al Coronavirus al via la sanificazione delle strade. Al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie della città, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare una sanificazione per le strade cittadine. Un’operazione che verrà espletata dalla ditta per l’igiene ambientale, Win Ecology e che coprirà tutte le aree pubbliche: strade, piazze e giardini. La sanificazioni si terrà alle 4 del mattino con un calendario stabilito a partire da lunedì 21 dicembre. Non è previsto che i cittadini debbano adottare particolari precauzioni né per quanto concerne le cose, né per quanto riguarda gli animali domestici, in quanto i detergenti utilizzati non sono nocivi per la salute pubblica.





“Stiamo mettendo in campo tutti i mezzi per vincere questa battaglia contro il Covid. Raccomando alla popolazione di collaborare per agevolare lo svolgimento delle operazioni – afferma il primo cittadino Carmine Lo Sapio – considerato che, a causa del diffondersi della seconda ondata del contagio da Covid 19, occorre avviare ogni attività utile a garantire un’azione di prevenzione e riduzione del rischio, soprattutto in questa delicata fase della curva pandemica e in un periodo particolare come quello delle festività natalizie. In attesa di conoscere le disposizioni del governo per Natale, rivolgo un invito ai cittadini ad adottare comportamenti responsabili, di continuare ad utilizzare tutte le precauzioni del caso e ad evitare assembramenti per le strade e negli esercizi commerciali”.







IL CALENDARIO:

Lunedì 21/12/2020

via Sacra, via Bartolo Longo, Piazza Bartolo Longo, via Roma, Piazza Immacolata, via Plinio, piazzale Schettini, via Carlo Alberto, via Carlo Alberto I e II traversa, Parco Scacciapensieri, via Mazzini , via Lepanto, via Lepanto I e II traversa, vicolo carabinieri, via Parroco Federico, via Anastasio Rossi, via Armando Diaz, via Parrocchia, via Albenzio de Fusco, via Fratel Adriano Celentano, via Piave, via Giovanni XXIII, via Tenente Ravallese, via Colle San Bartolomeo, vai Cirillo (ex via Minutella), via San Giuseppe, via San Michele, via Giovanni Battista della Salle, via Duca d’Aosta, Fonte Salutare, traversa Pironti, via Vittorio Emanuele, via Unità d’Italia, piazza Falcone e Borsellino, via Monsignor Luigi di Liegro

Mercoledì 23/12/2020

via Aldo Moro, via Moregine, via Pontenuovo, via Statale, via Ponte Persica, via Ripuaria, via Ponte Izzo, via Don Gennarino Carotenuto, via Fontanelle, via Fontanelle I e II traversa, via Gesuiti, via Messigno, via Vicinale Messigno, via Casone, via Casone I e II traversa, via Corsa, via Molinelle, via Carrara, via Mariconda, via Astolelle, via Stabiana, via Masseria Curato, Cavalcavia via S. Abbondio, via Campo d’Aviazione, via Macello, via S. Antonio, Palazzine via Nolana, via Fucci e piazzale Fucci

Giovedì 24/12/2020

via Nolana, traversa Cirillo, via Parrelle, via Treponti, vicinale Treponti, traversa Lepre, traversa Acanfora, via Grotta l e II, via pizzo Martino, via Giuliana (completa), via Capone, traverse, via Capone I e II, via crapolla I e II, via Epitaffio, via Sardone, via Androne, via Spinelli, Villa dei Misteri, via Arpaia, via Fossa di Valle

Venerdì 25/12/2020

traverse Mariconda, cortile D’Auria, via Fondo dalla Rocca, traversa Termine traverse Messigno, traverse via Casone, traverse Ponte Izzo, traverse Fontanelle, traversa Tortora, traverse via Nolana, traverse Treponti, traversa Duca d’Aosta, via Calvanese, traverse via Arpaia, Masseria Lapilli, traversa Campo Sportivo, traverse via Unità d’Italia, traverse via Fucci, traverse Palazzine, via Nolana, via Antonio Segni, traversa Carbone, traverse via Astolelle, traverse S. Abbondio, via Andolfi, traverse via Crapolla, traverse via Mazzini

Lunedi 28/12/2020

via Sacra, via Bartolo Longo, Piazza Bartolo Longo, via Roma, Piazza Immacolata, via Plinio, piazzale Schettini, via Carlo Alberto, via Carlo Alberto I e II traversa, Parco Scacciapensieri, via Mazzini , via Lepanto, via Lepanto I e II traversa, vicolo carabinieri, via Parroco Federico, via Anastasio Rossi, via Armando Diaz, via Parrocchia, via Albenzio de Fusco, via Fratel Adriano Celentano, via Piave, via Giovanni XXIII, via Tenente Ravallese, via Colle San Bartolomeo, vai Cirillo (ex via Minutella), via San Giuseppe, via San Michele, via Giovanni Battista della Salle, via Duca d’Aosta, Fonte Salutare, traversa Pironti, via Vittorio Emanuele, via Unità d’Italia, piazza Falcone e Borsellino, via Monsignor Luigi di Liegro

Mercoledì 30/12/2020

via Aldo Moro, via Moregine, via Pontenuovo, via Statale, via Ponte Persica, via Ripuaria, via Ponte Izzo, via Don Gennarino Carotenuto, via Fontanelle, via Fontanelle I e II traversa, via Gesuiti, via Messigno, via Vicinale Messigno, via Casone, via Casone I e II traversa, via Corsa, via Molinelle, via Carrara, via Mariconda, via Astolelle, via Stabiana, via Masseria Curato, Cavalcavia via S. Abbondio, via Campo d’Aviazione, via Macello, via S. Antonio, Palazzine via Nolana, via Fucci e piazzale Fucci

Giovedì 31/12/2020

via Nolana, traversa Cirillo, via Parrelle, via Treponti, vicinale Treponti, traversa Lepre, traversa Acanfora, via Grotta l e II, via pizzo Martino, via Giuliana (completa), via Capone, traverse, via Capone I e II, via crapolla I e II, via Epitaffio, via Sardone, via Androne, via Spinelli, Villa dei Misteri, via Arpaia, via Fossa di Valle

Venerdì 01/01/2021

traverse Mariconda, cortile D’Auria, via Fondo dalla Rocca, traversa Termine traverse Messigno, traverse via Casone, traverse Ponte Izzo, traverse Fontanelle, traversa Tortora, traverse via Nolana, traverse Treponti, traversa Duca d’Aosta, via Calvanese, traverse via Arpaia, Masseria Lapilli, traversa Campo Sportivo, traverse via Unità d’Italia, traverse via Fucci, traverse Palazzine, via Nolana, via Antonio Segni, traversa Carbone, traverse via Astolelle, traverse S. Abbondio, via Andolfi, traverse via Crapolla, traverse via Mazzini