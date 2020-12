Un riconoscimento agli operatori della comunicazione – che neppure in tempo di pandemia si sono fermati -, è anche questo il premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix” che venerdì 18 dicembre a partire dalle 9.30, presso la Multicenter School di Pozzuoli, sarà consegnato ai vincitori di questa quarta edizione nel corso di una cerimonia di premiazione nel pieno rispetto delle normative anticovid. Organizzato dall’associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei” con l’intento di premiare i giornalisti che promuovono i Campi Flegrei e gli studenti, attraverso una sezione a loro dedicata, il premio, con le categorie speciali, valorizza anche le personalità che a vario titolo si sono distinte sul territorio.







A ricevere il riconoscimento quest’anno saranno, per la Carta Stampata, Patrizia Capuano,

Angelo Covino, Giuseppe Delle Cave, Marco Molino, Anna Russolillo e Dario Sautto; per la

Televisione, Maria Rosaria Bacchetta, Mattia Iovane e Vincenzo Scillia; per la Radio,

Roberta Luppino; per la categoria Periodici, Antonio Cangiano, Immacolata Castronuovo,

Oscar De Simone, Domenico Rubio; per il Web, Antonio Imparato, Teresa Lucianelli,

Gaetano Scotto di Rinaldi, e Tommaso Chimenti, sezione Stampa Specializzata; “Il rossetto

di Denise” è valso il premio sezione Libro a Luigi Panico; infine, premiato per la Fotografia,

Luigi Borrone, il suo scatto, elaborato in una stampa ad hoc, è l’omaggio per i vincitori di

questa edizione. I premi alla carriera giornalistica, destinati a colleghi che per anni si sono

distinti nella professione, andranno ad Alberto Acquaviva, per la Stampa Subalpina; Ciro

Avallone per la comunicazione dell’INPS sul territorio flegreo; Rosario Bianco per l’impegno

profuso con la Rogiosi Editore; Francesca Coppola, prestigiosa figura del TGR Campania;

Pasquale Esposito, storica firma de Il Mattino; Antonio Pascotto giornalista del Tg4 Mediaset, in uscita con “Il mondo senza Internet”; e Giuseppe Petrucciani per l’Unione della Stampa Sportiva Italiana.







I premi speciali saranno assegnati per la Sanità, al Professore Paolo Antonio Ascierto; per la Religione, l’Arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini e il vocazionista Don Vittorio Zeccone; per le Forze dell’Ordine, il Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli, Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala; il Tenente Colonnello Antonello Vernillo, Comandante Guardia di Finanza di Giugliano in Campania; il Capitano Oscar Samuele Olivieri, Direttore Nucleo Operativo Guardia di Finanza di Giugliano in Campania; la dottoressa Lucia Rea, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana di Napoli; l’avvocato Biagio Chiariello, Comandante della Polizia Municipale di Arzano. Saranno premiati per la categoria Giustizia e Legalità il Magistrato Paolo Itri Magistrato del Dipartimento Distrettuale Antimafia di Napoli e il Direttore amministrativo della Corte d’Appello di Napoli, Stefano Addeo.

Per l’Ambiente, Ciro di Francia, presidente dell’Osservatorio per la tutela dell’ambiente e

della salute; Massimo Maiorano, secondo al Premio internazionale del miglior Panettone,

sarà premiato per l’Enogastronomia; per la Musica, Samurai Jay; per la Radio, il dottore

Arturo Armone Caruso e il Maestro Nicola Mormone; per la Politica gli onorevoli Fulvio

Martusciello, Deputato del Parlamento Europeo, e Antonio Pentangelo, Deputato del

Parlamento Italiano; lo stilista Raffaele Tufano riceverà il premio speciale per l’Eccellenza nel Made in Italy; l’avvocato Aldo Maione sarà insignito del Premio Speciale alla Professionalità; per l’Associazionismo premiato Giancarlo Ranalli, ANIEP “Promozione Difesa Diritti Persone Disabili”; infine, premio speciale Sport, a Hugo Maradona. Uno spazio particolare sarà riservato alle scuole vincitrici: l’I.S.I.S. Giovanni Falcone di Pozzuoli; l’I.S.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Quarto Flegreo; l’ITG Della Porta Porzio di Napoli; e il liceo scientifico statale Emilio Segrè di Marano di Napoli.







Le attività di promozione della cultura giornalistica e di sensibilizzazione e informazione del pubblico in collaborazione con gli organi istituzionali portate avanti dall’associazione, sono valse l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti; della Regione Campania; del Rotary Club Afragola Frattamaggiore Porte di Napoli; del Lions Club Napoli Floridiana Felix; nonché il patrocinio dei Comuni di Napoli, e della sua IX Municipalità, Città di Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida, Pozzuoli, Qualiano, Quarto Flegreo e Villaricca.

Di seguito i link per seguire la manifestazione da remoto:

diretta Facebook

https://fb.me/e/25ujIJczQ

link Skype

https://join.skype.com/pChJEADMmqEH

link Google Meet

https://meet.google.com/xsx-oztk-ckx