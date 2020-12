Sono 1.201 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi in Campania secondo il bollettino dopo l’analisi di 18.146 tamponi.

I dati risultano ancora simili percentualmente a quelli di ieri, anche se i numeri sono risultano più alti. A circa tremila tamponi in più rispetto ai 15.130 di ieri, corrispondono quasi trecento nuovi positivi in più, ieri era 927.





La percentuale dei positivi giornalieri rispetto ai tamponi processati resta molto simile a quella dei giorni precedenti: oggi è al 6,61%, ieri era al 6,12%, mentre due giorni fa era al 6,09%. Un dato che pur rimanendo sostanzialmente simile segna il tre giorni un incremento di circa mezzo punto percentuale.

Dei nuovi positivi segnalati oggi, 1.087 persone sono asintomatiche e non mostrano alcun sintomo del virus, mentre calano i sintomatici, sono 114 i nuovi contagiati con i classici sintomi che riconducono al Covid19.







La Campania sarà in zona gialla da domenica 20, ma solo fino a mercoledì. Poi entreranno in vigore le nuove restrizioni nazionali che renderanno l’intera Italia ‘zona rossa’ nei festivi e prefestivi fino al 6 gennaio.

Intanto la Regione Campania è pronta a varare una ordinanza per non consentire durante le feste gli spostamenti dai comuni con meno di cinquemila abitanti, qualora il Governo, come trapela, li autorizzasse. Lo annuncia il governatore Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta Facebook.

“E’ chiaro che quest’anno non avremo né Natale né Capodanno, saranno giornate di sofferenza” ha poi detto il governatore.

“So che la tentazione di avere una cena con tutti i parenti o un pranzo di Natale è forte – ha aggiunto De Luca – ma dobbiamo essere responsabili. Dobbiamo capire che, per un momento anche di calore familiare e umano comprensibile, noi rischiamo, se moltiplichiamo per milioni queste situazioni, di far ripartire il contagio a metà gennaio, di complicare la stagione della vaccinazione anti-Covid, di complicarla ancora di più con l’anno scolastico che si apre e con il picco dell’epidemia influenzale. Dobbiamo essere consapevoli di questi problemi e quindi responsabili”.





Nel report degli ultimi 10 giorni si registrano 11.295 persone positive, su 156.143 tamponi analizzati.

In lieve salita sia i positivi che i tamponi effettuati. La percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, diminuisce ancora un po’, ieri era al 7,39%.







Stabili i ricoveri in Terapia intensiva, oggi sono 535 posti disponibili. In calo anche i ricoveri ordinari Covid, la disponibilità di posti letto oggi è di 1.539 nei diversi presìdi ospedalieri di Napoli e della Campania.

Anche la percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva resta stabile, in lievissima salita al 18,29%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 178.728 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.878.169 tamponi effettuati.

Ancora tanti i guariti con 3.001 pazienti che hanno vinto il coronavirus. In totale i guariti da inizio crisi epidemica sono giunti a 91.503.

Salgono ancora oggi e continuano a preoccupare ancora in Campania i decessi. Sono state 56 le vittime registrate: 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.528. Giungono a 2.058 le vittime dal primo ottobre.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.621, rispetto a ieri ancora 35 in meno. Sono 120 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, una in più rispetto a ieri.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 84.697, calando di 1.856 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 82.956, con un decremento di 1.822 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 8 dicembre – 8,57% – 1.361 contagiati

Mercoledì 9 dicembre – 8,49% – 1.198 contagiati

Giovedì 10 dicembre – 7,43% – 1.340 contagiati

Venerdì 11 dicembre – 7,19% – 1.414 contagiati

Sabato 12 dicembre – 7,03% – 1.219 contagiati

Domenica 13 dicembre – 7,03% – 1.088 contagiati

Lunedì 14 dicembre – 7,66% – 647 contagiati

Martedì 15 dicembre – 6,09% – 900 contagiati

Mercoledì 16 dicembre – 6,12% – 927 contagiati

Giovedì 17 dicembre – 6,61% – 1.201 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 109.890 (+873)

– Provincia di Salerno : 23.339 (+236)

– Provincia di Avellino : 8.420 (+64)

– Provincia di Caserta : 32.914 (+235)

– Provincia di Benevento : 4.018* (-329) * dato ricalcolato dal Ministero della Salute Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Sono 17.992 i nuovi casi di Covid 19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 1.921.778. Secondo i dati del ministero della Salute, l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 674, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 67.894.

Secondo il bollettino, in Italia ci sono 627.798 attualmente positivi, 7.545 in meno rispetto a giovedì. L’incremento dei dimessi e guariti nelle ultime 24 ore è invece di 22.272, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.226.086

I tamponi effettuati sono 179.800, in calo di circa 5mila rispetto agli oltre 185mila di ieri. Il rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati sale ancora ed è al 10%, in lieve aumento rispetto al 9,8% di ieri

Sono 2.819 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 36 rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 189. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 25.769, in calo di 658 unità rispetto a ieri.







Sono tre le regioni con l’indice di contagiosità Rt pari a 1 o superiore a 1 secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, per il periodo 7-13 dicembre, aggiornati al 16 dicembre. Si tratta del Molise (1.18) , il Veneto (1.07) e la Lombardia (1). Il valore più basso è riferito alla Valle d’Aosta e alla Campania che registrano 0,63.