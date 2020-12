Fedele alla sua tradizione, la Fondazione Ente Ville Vesuviane conferma anche quest’anno il suo appuntamento natalizio con il pubblico proponendo, martedì 22 dicembre, alle ore 17, in diretta streaming da Villa Campolieto InCanto di Natale, concerto della Corale Vesuviana diretta da Domenico Cozzolino, con la partecipazione dei solisti Maria Pia Barlucchi (soprano), Salvatore de Crescenzo (tenore), Francesca Formisano, Giuseppe Parisi (popolare), accompagnati alla chitarra da Giovanni D’Angelo.







In programma i brani classici del repertorio natalizio: “Adeste Fideles”, “Ave Maria” di Caccini, “Joy” di Watts, “Alto e Glorioso” di Frisina, “Hark the Herald” di Mendelssohn, “Oh Happy Day”, “Quanno nascette Ninno” di Alfonso Maria de’ Liguori, “Regina de lu Cielo” (“Madonna della Grazia”).

“Come già sperimentato la scorsa estate con gli spettacoli del Festival – sottolinea il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane Gianluca Del Mastro – grazie alle nuove tecnologie digitali manteniamo vivo e costante il rapporto con il nostro pubblico e con il territorio, a partire dalle visite guidate live in Villa Campolieto e Villa delle Ginestre, che registrano un numero crescente di richieste, in particolare dal mondo della scuola. Questo InCanto di Natale è dedicato a vecchi e nuovi amici delle Ville Vesuviane, augurandoci di averli in presenza, per visite ed eventi, all’interno dei nostri prestigiosi siti del Miglio d’Oro”.

L’evento è trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della Fondazione Ente Ville Vesuviane:

Facebook – www.facebook.com/villevesuviane.net

YouTube – www.youtube.com/channel/UCxScGT4kNXQ1CAJkdbJTDFQ