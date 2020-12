L’albero dei desideri è l’iniziativa del Forum dei Giovani per un Natale all’insegna della speranza e dei buoni propositi. Un albero speciale piantato in villa comunale, accanto al quale c’è una cassetta postale in cui ognuno può lasciare un foglio con un pensiero, un desiderio, un’idea per sé stessi e per la città. Un gesto di speranza per dare luce e colore al Natale.