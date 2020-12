Il quadro Covid in Campania continua a migliorare, lentamente, ma allo stesso tempo in maniera costante.

I nuovi positivi nel bollettino odierno scendono a 949 a fronte di un numero comunque elevato di tamponi, sia pur in calo rispetto al giorno precedente: sono stati 15.739 i tamponi processati nella giornata del 18 dicembre.





I dati risultano ancora simili percentualmente a quelli dei giorni precedenti, ma oggi sono in calo ed in ribasso si segnala anche il rapporto tra positivi e tamponi analizzati: oggi la percentuale si è fermata al 6,02%.

Dei nuovi positivi segnalati oggi, 885 persone sono asintomatiche e non mostrano alcun sintomo del virus, mentre calano i sintomatici, sono 64 i nuovi contagiati con i classici sintomi che riconducono al Covid19.





“E’ chiaro che quest’anno non avremo né Natale né Capodanno, saranno giornate di sofferenza” aveva detto il governatore De Luca che oggi ha lasciato in zona arancione la Campania.

Quindi niente zona gialla. Saranno valide le limitazioni imposte per la suddetta colorazione nel Dpcm dello scorso 3 dicembre, con alcune eccezioni, e le misure contenute nell’ordinanza regionale del 10 dicembre scorso relative ai controlli sugli arrivi nelle stazioni e nell’aeroporto di Napoli Capodichino e il divieto di spostamenti nelle seconde case, anche se ubicate sul territorio regionale.





Nel report degli ultimi 10 giorni si registrano 10.883 persone positive, su 156.796 tamponi analizzati.

La percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, diminuisce ancora un po’, ieri era al 7,19%.







Lieve aumento dei ricoveri in Terapia intensiva, oggi sono 534 posti disponibili. In calo i ricoveri ordinari Covid, la disponibilità di posti letto oggi è di 1.562 nei diversi presìdi ospedalieri di Napoli e della Campania.

Anche la percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva resta stabile, in lievissima salita al 18,59%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 179.677 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.893.908 tamponi effettuati.

Oggi i guariti sono stati 1.424. In totale i guariti da inizio crisi epidemica sono giunti a 92.927.

Sono state 32 le vittime registrate: 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.560. Giungono a 2.100 le vittime dal primo ottobre.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.598, rispetto a ieri ancora 23 in meno. Sono 122 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, due in più rispetto a ieri.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 84.190, calando di 507 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 82.470 , con un decremento di 486 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 9 dicembre – 8,49% – 1.198 contagiati

Giovedì 10 dicembre – 7,43% – 1.340 contagiati

Venerdì 11 dicembre – 7,19% – 1.414 contagiati

Sabato 12 dicembre – 7,03% – 1.219 contagiati

Domenica 13 dicembre – 7,03% – 1.088 contagiati

Lunedì 14 dicembre – 7,66% – 647 contagiati

Martedì 15 dicembre – 6,09% – 900 contagiati

Mercoledì 16 dicembre – 6,12% – 927 contagiati

Giovedì 17 dicembre – 6,61% – 1.201 contagiati

Venerdì 18 dicembre – 6,02% – 949 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 110.186 (+296)

– Provincia di Salerno : 23.537 (+198)

– Provincia di Avellino : 8.493 (+73)

– Provincia di Caserta : 33.043 (+129)

– Provincia di Benevento : 4.341* (+323) * dato ricalcolato dal Ministero della Salute Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Sono 16.308 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 553 morti, che portano il totale a 68.447 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 176.185 tamponi. Sono in totale in Italia 2.784 i ricoverati in terapia intensiva, rispetto a ieri si registrano 35 persone in meno.

La regione con il maggior numero di nuovi casi giornalieri si conferma il Veneto con 3.834 davanti a Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410) e Puglia (1.382).