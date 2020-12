Per tutta trasparenza, soprattutto nei confronti dei cinquemila firmatari della petizione contro i sottopassi del progetto EAV, informiamo coloro che ci seguono che, dopo due giorni di intensi colloqui con l’ufficio comunicazione del Sindaco Carmine Lo Sapio, riceviamo la seguente PEC, alle ore 13:41 di sabato 19 Dicembre.

Cosi come da accordi telefonici con la Dott.ssa Emiliana Cirillo, Le confermiamo l’appuntamento con il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, per lunedì 21 dicembre alle ore 17:00 presso la Casa Comunale. Le ricordiamo, che in ottemperanza alle disposizioni in materia di Covid 19, all’incontrò potrà prendere parte solo una delegazione del Comitato e, comunque, in un numero non superiore alle 5 persone.

In attesa di cortese riscontro, Le porgiamo Distinti Saluti. Lo Staff del Sindaco Finalmente abbiamo il #dove e abbiamo il #quando. Purtroppo non avremo un #incontropubblico, né dal vivo, né online, ma un semplice incontro a Palazzo.

Si tratta adesso di discutere del #come, di cui pure si è discusso informalmente con l’ufficio comunicazione del Sindaco, per trovare, nell’interesse reciproco, modalità di svolgimento dell’incontro tali che gli esiti siano certificabili, chiari e non lasciati alla libera interpretazione delle parti. In serata, alle 17:37, è stata regolarmente inviata la nostra risposta, che condividiamo pubblicamente.

Alla cortese attenzione del Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio Facendo seguito alla sua PEC di sabato 19 Dicembre, ore 13:41, ci dichiariamo felici di essere finalmente ricevuti dalla S.V. e al contempo dispiaciuti dal fatto che Lei non proponga un incontro pubblico su un temavche interessa tutta la Città e in special modo la sua parte nord.

Le rappresentiamo, inoltre, che nei colloqui telefonici intercorsi con la cortesissima Dott.ssa Emiliana Cirillo, si è discusso anche della necessità nell’interesse reciproco di svolgere l’incontro in modalità tali che gli esiti siano certificabili e non lasciati alla libera interpretazione delle parti. Tra l’incontro pubblico da noi invocato e l’appuntamento privato dalla S.V. proposto, ci sono diverse possibili alternative intermedie, già sottoposte all’attenzione della Dott.ssa Cirillo, che speriamo Lei voglia prendere in considerazione:

1) riunione effettuata in modalità streaming

2) stesura di una trascrizione letterale dell’incontro

3) riunione effettuata in presenza di giornalisti accreditati

4) incontro immediatamente seguito da una conferenza stampa con giornalisti accreditati

5) stesura di un verbale congiunto a fine riunione Siamo sicuri la S.V. sia già stata informata delle proposte sopra elencate e che concorderemo sicuramente un modo soddisfacente per tutte le parti per svolgere un incontro pacato, costruttivo, nel rispetto delle opposte opinioni in merito al progetto EAV, i cui esiti siano chiaramente e trasparentemente trasmessi alla cittadinanza.

Sicuri di un Vs. cortese e celere riscontro in merito alle nostre richieste, porgiamo cordiali saluti. Dott. Antonio Vitiello Portavoce Comitato “Pompei: NO ai Sottopassi” Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.