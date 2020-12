Sarà un Natale diverso dagli altri anche a Portici, “questa pandemia – dice il sindaco Cuomo – ha fatto riscoprire alcuni valori fondanti quali, la famiglia e gli affetti familiari che sono tornati ad essere il rifugio piu’ sicuro, la comunita’ in cui si vive e l’importanza del rispetto delle regole per tutelarla e per tutelarci”.

L’Amministrazione Comunale ha voluto aumentare gli sforzi per decorare in modo più’ intenso e significativo la Citta’ di Portici, per dare un valore di condivisione del Natale e del Nuovo Anno a tutti. La reggia di Portici, con un fantastico gioco di luci, si illumina di blu e di stelle.







Ma il Natale non si vede solo da luci e decorazioni.

“Lunedi’ e Martedi’ – continua Cuomo – 687 nuclei familiari presso i Servizi Sociali di Via Salute 45 riceveranno i Buoni Spesa sulla base di un calendario che è stato comunicato a ciascuno dei beneficiari selezionati sulla base dei requisiti di partecipazione”.

Altre 230 famiglie riceveranno sostegno alimentare presso Villa Fernandes nella consueta iniziativa mensile finanziata dal Comune attraverso il Banco Alimentare Regionale e gestita dal Coordinamento Campano contro le Mafie.