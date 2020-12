Sono 15.104 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 352.

Sono 137.420 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di quasi 40 mila rispetto ai 176.185 di ieri. Il tasso di positività è dell’11%, in aumento dell’1,8% rispetto al 9,2% di ieri

Sono in calo di 41 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono invece di 206 unità.

Le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.869), la Lombardia (1.795), l’Emilia Romagna (1.751), il Lazio (1.213) e il Piemonte (829)