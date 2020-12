Domani sul Circuito di Casaluce il primo dei due appuntamenti della Christmas Cup il secondo sulla Pista di Castelvolturno. Al via il piccolo pilota CUOMO ANTONIO di Napoli di soli 6 anni, guidato dalla Drcsportmanagement.

Il Driver campano dopo un mese torna in gara come sempre seguito dal papà. Per Antonio una stagione in crescendo sempre nei Top Ten della classifica un ottimo risultato vista l’età.