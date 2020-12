Spettacolare pareggio tra Catanzaro e Juve Stabia al “Ceravolo”: 2-2 il risultato finale con la Juve Stabia brava a rimontare due volte il vantaggio dei calabresi.

La Juve Stabia avrebbe potuto aspirare a qualcosa in piu’ tenendo presente che nel primo tempo al 29’ ha sprecato un rigore con Romero. La prima frazione di tempo si era chiusa con il vantaggio del Catanzaro con punizione di Corapi deviata di testa da Romero nella sua porta. Reazione stabiese nella ripresa con gol di Orlando, dopo pregevole azione, il Catanzaro mette ancora la freccia con Riccardi su distrazione difensiva delle vespe, ma nel finale il subentrato Golfo segna il 2-2 con una giocata spettacolare.





La Juve Stabia porta a cinque la sue serie positiva, ma non riesce a centrare ancora i tre punti contro una squadra che la sopravanzi in classifica. I gialloblu’ incontreranno la Casertana mercoledì sera al Menti in un interessante derby. Il Catanzaro, formazione che aspira ai playoff, ha giocato discretamente, ha avuto il merito di essere andato per due volte in vanataggio, ma ha accusato la pressione della Juve Stabia, mai doma per fare sua la partita. Si conferma cosi la tradizione positiva dei gialloblu’ in terra calabra, ma le vespe devono ancora fare qualcosa di piu’ per tornare al successo in trasferta.

Catanzaro degli ex Branduani, Fazio, Contessa e Carlini con il 3-4-1-2, la Juve Stabia conferma il 4-3-3, con il ritorno di Garattoni come terzino destro. In attacco il tridente Fantacci, Romero e Orlando. Out il difensore Mule’, il centrocampista Mastalli e la punta Cernigoi.







La partita

Partenza efficace della formazione di mister Padalino: infatti, la Juve Stabia sfiora il vantaggio al 9’ con Romero su tiro in area su cross da destra da azione di corner. Al 14’ risponde il Catanzaro: Tomei interviene in volo plastico su gran colpo di testa di Di Massimo in area su cross di Corapi. Al 23’ offensiva della Juve Stabia con Fantacci che tenta la conclusione dalla distanza creando un pericolo per i locali.

Al 28’ rigore per la Juve Stabia per fallo di Pinna su Fantacci dopo dribbling in area dello stabiese: dal dischetto dei 16 metri un minuto dopo batte Romero e Branduani, un ex del match, para con i piedi la conclusione centrale della punta.

Sul finale di tempo al 43’ passa il Catanzaro: punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore stabiese, batte Corapi con tiro a giro di destro, in barriera spizza di testa lo stabiese Romero ed inganna il portiere Tomei che rimane spiazzato sulla maldestra e sfortunata deviazione della punta. Gol rocambolesco che punisce i gialloblù.

Al 45’ grande azione del Catanzaro: assist di Carlini sulla sinistra per Contessa, che penetra in area ma sbaglia la conclusione mettendo alto. Il primo tempo termina con il Catanzaro in vantaggio, la Juve Stabia deve mordersi le mani per aver fallito il rigore.





Il secondo tempo si apre con occasione al 7’ di Di Massimo che di testa in area mette alto sulla traversa. L’attaccante si fa trovare pronto su cross da sinistra di Contessa. Al 10’ ci prova Vallocchia dal limite con Branduani che para. La Juve Stabia cerca di stringere i tempi alla ricerca del pareggio ma la manovra in attacco è poco efficace. Il Catanzaro punta invece sulle ripartenze veloci. Al 21’ grande occasione gol per la Juve Stabia: Romero in volo di testa in area e Branduani sventa. Misster Padalino opta per un paio di cambi: dentro Ripa e Scaccabarozzi, fuori Fantacci e Bovo.

Al 24’ pari della Juve Stabia: azione manovrata al limite dell’area locali, Romero da terra serve Ripa, che fa un assist per Orlando che in area trafigge Branduani.

Al 31’ raddoppio del Catanzaro: punizione da sinistra, sponda in area di Evacuo per l’accorrente Riccardi che scaraventa in rete.

Al 38’ occasione gol per Ripa che di testa in area mette fuori da due passi su cross in area di Golfo.

Al 40’ pari della Juve Stabia: Romero difende palla, la palla arriva a Golfo sulla destra che beffa Branduani con un pallonetto.

Nel recupero ci prova ancora Ripa di testa al 46’, palla di poco alta. E’ l’ultimo sprazzo del match che finisce in parita’ sul 2-2.







Tabellino

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani 7; Pinna 6 Fazio 6 Riccardi 7; Casoli 6 Verna 6 (36’ st Baldassin 5.5) Corapi 7 (14’ st Risolo 5.5) Contessa 6.5; Carlini 6 (42’ st Curiale sv); Evacuo 6 ( 36’ st Altobelli sv) Di Massimo 6 (14’ st Di Piazza 5.5). All.: Calabro 6.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei 6; Garattoni 6 (36’ st Golfo 7 ) Codromaz 5.5 Troest 6 Allievi 6; Bovo 5.5 (21’ st Scaccabarozzi 6) Sberardocco 6 Vallocchia 6; Fantacci 7 ( 21’ st Ripa 6.5) Romero 5 Orlando 7 (43’ st Rizzo sv). All.: Padalino 6.

Arbitro: Fiero di Pistoia 6.5. Guardalinee: Castro-Giuggioli. Quarto ufficiale: Madonia di Palermo. Marcatori: 43’ pt Romero (aut, J), 24’ st Orlando (JS), 31’ st Riccardi (C) , 40’ st Golfo (JS) Ammoniti: Corapi (C), Di Massimo (C), Verna (C) Note: partita a porte chiuse. Angoli 5-3. Recupero: 1’ pt-4’ st.

Domenico Ferraro