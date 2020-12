Nella gara delle ore 15 della tredicesima giornata di Serie A i sanniti battono i liguri al ‘Vigorito’ con due reti realizzate nel secondo tempo e conquistano la quarta vittoria in campionato e fondamentale in chiave salvezza. Mister Inzaghi schiera la stessa formazione del pari contro la Lazio con l’unica variazione di Improta al posto dello squalificato Schiattarella. La prima frazione di gara si mantiene equilibrata con poche occasioni da parte di entrambe le compagini che non creano problemi ed infatti termina a reti inviolate. All’11’ Letizia servito da Tuia dalla corsia destra si accentra in area e di diagonale ci prova ma Perin para senza problemi. Dopo tre minuti di orologio punizione al limite di Caprari che esce di poco fuori al lato. Al 16’ punizione dalla trequarti di Sturaro per Shomurodov che di testa colpisce ma la sua conclusione termina abbondantemente sopra la traversa. Dopo tre giri di orologio Pjaca dribbla Hetemaj ma il suo tiro a giro termina altissimo.







Al 22’ Lapadula ci prova su punizione ma il suo tentativo esce alto. Alla mezzora corner di Caprari per Barba che ci prova di testa ma la sua conclusione termina fuori. Al 31’ tiro a giro di Shomurodov dal limite dell’area e Montipò devia in angolo con un grande intervento. La ripresa si apre con i sanniti che ci credono di più e concretizzano al meglio le chance create contro un avversario arroccato in difesa. Al 57’ i giallorossi si portano in vantaggio con Insigne che, anticipa Masiello e servito con un passaggio filtrante da Hetemaj, solo davanti a Perin lo supera con un piatto sinistro siglando il suo secondo in campionato. Ad otto minuti dal termine della gara punizione del subentrato Sau per Improta che colpisce di testa ma la sua conclusione termina al lato di poco fuori. All’85’ Zappacosta tenta il jolly vincente da fuori area ma Montipò para senza problemi. All’87 ‘ Di Serio serve Sau in area di rigore, fallo di Masiello sull’attaccante e il direttore di gara decreta il rigore che il numero 25 non sbaglia spiazzando l’estremo difensore grifone e siglando la sua prima rete coi giallorossi nella massima competizione.







Al 93’ tiro-cross di Zappacosta in area ma Montipò respinge coi pugni. La gara finisce col meritato successo degli stregoni che si portano a metà classifica a quota 15 punti, conquistano 4 punti nel doppio impegno casalingo affrontato in questa settimana e si allontano dalla terzultima posizione che vede i grifoni distanti di otto lunghezze. L’accurata solidità difensiva, l’ottimo gioco espresso dai ragazzi di mister Inzaghi per tutto l’arco della gara e il ritorno al gol degli attaccanti (importante soprattutto per Sau, l’uomo della promozione dei giallorossi) sono note positive da mostrare e ripetere nell’ultimo appuntamento di questo disgraziato anno causato dal Covid-19, la sfida in programma mercoledì sera alla ‘Dacia Arena’ alle ore 20.45 contro l’Udinese allenata da Gotti.

Adriano Napoli