Una Domenica da ricordare per il drcsportmanagement e i suoi piccoli Alfieri Campani che si sono distinti alla Christmas Cup di Casaluce.

Marco Verde fa bottino pieno con Pole Position, Best Lap e vittoria in Prefinale e Finale, mentre Cuomo Antonio ottiene invece il suo primo 3° posto nella categoria Entrylevel.

Vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti dai piccoli atleti:

Verde Marco ormai il piccolo Driver non ha bisogno di presentazioni, infatti in questa stagione ormai alle porte è sempre risultato il più veloce del lotto, tanto è vero che anche sulla pista casertana ha dettato legge facendo bottino pieno (Pole Position, Best Lap e vittoria in Prefinale e Finale).

L’altro Babydriver presente era Cuomo Antonio il più piccolo della categoria Entrylevel il quale fin dalle prove si portava sempre in zona podio e alla fine otteneva il suo primo 3° posto nella sua breve carriera che sia di buon auspicio per il prossimo anno.