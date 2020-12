Stanotte gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo in via Balzani a Boscoreale dove hanno rintracciato Andrei Vrancean, 34enne moldavo destinatario di un mandato di arresto europeo emesso il 28 settembre 2020 dal Tribunale di Causeni in Moldavia, poiché condannato alla pena di 15 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.