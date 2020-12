La giustizia sportiva alla fine ha dato ragione alla logica. Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso presentato dal Napoli riguardo la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Ribaltata quindi la sentenza del giudice sportivo e dei primi due gradi di giudizio.

Oggi all’udienza per il ricorso era presente ed è intervenuto anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha fatto valere le sue ragioni e quelle della squadra: “Sono risultato positivo al virus il 9 settembre, ho passato 40 giorni a letto, conosco la gravità della pandemia. Se fossimo partiti cosa avrebbero detto gli altri napoletani nel momento in cui la Campania era una delle regioni più contagiate?”







Che la sentenza potesse essere ribaltata era nell’aria nel pomeriggio, quando il procuratore nazionale dello sport Alessandra Flamminii Minuto ha dichiarato che la Corte d’Appello ha fatto il passo più lungo della gamba, riferendosi alle accuse rivolte alla società napoletana che avrebbe mostrato la volontà di non giocare il match. “Le azioni del Napoli sono irrilevanti ai fini del verdetto”







Il club partenopeo quindi vede annullata la sconfitta a tavolino, recupera il punto di penalizzazione precedentemente inflitto (e la Juventus deve salutare i tre punti derivati da quella gara mai giocata) e la partita si rigiocherà, anzi si giocherà poiché non è mai stata disputata. Resta da vedere per quando sarà programmata: il calendario è fin troppo fitto, tra le gare di campionato e quelle europee (entrambe le formazioni a febbraio saranno chiamate a presenziare ai turni ad eliminazione diretta della Champions League e dell’Europa League). La prima ipotesi potrebbe essere quella del 13 gennaio, rinviando i match di Coppa Italia di azzurri e bianconeri.

Giustizia è stata fatta. Era impensabile che la decisione di un’autorità sanitaria, per di più in un momento storico del genere, potesse soccombere alle decisioni di un ente privato, quale in fin dei conti è la Lega di Serie A. Ora tutto è tornato nei ranghi della normalità e non ci rimane che aspettare la sfida tra Juventus e Napoli.

Salvatore Emmanuele Palumbo