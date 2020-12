Dopo oltre un anno di trasferta a lavorare in giro per l’Italia, negli appalti Fincantieri, e nonostante le assicurazioni date dall’azienda di un loro rientro in sede a Pomigliano al termine dei lavori di adeguamento strutturale, per i lavoratori Entalpia S.a.S. come regalo di Natale arrivano i trasferimenti definitivi a centinaia di km di distanza dalla loro terra e dalle loro famiglie.

Si tratta di veri e propri licenziamenti mascherati da trasferimenti, per aggirare la moratoria imposta a seguito dell’emergenza Covid-19, che impongono ai lavoratori di scegliere tra il lavoro o la famiglia. Esattamente quel che è accaduto alle lavoratrici Venchi di Fiumicino.









Rivendichiamo il passaggio diretto e immediato dei lavoratori alla società Entalpia MG di Caserta e rifiutiamo categoricamente questi trasferimenti strumentali, che hanno il chiaro intento di indurre alle dimissioni.

Dopo la mobilitazione di lunedì 21 dicembre, continueremo a mettere in campo tutte le necessarie iniziative sindacali e di lotta a tutela dei diritti dei lavoratori