Nella giornata del 20 dicembre 2020, in Piazzetta Carafa, la Pro Loco Mariglianella, dell’UNPLI ha realizzato, in adesione alla “Campagna di Natale di Fondazione Telethon” finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. La nobile iniziativa ha avuto il Patrocinio Morale dell’Amministrazione Comunale di Mariglianella, concesso con atto giuntale n. 77 del 2020.

Domenica mattina, nell’ampia area adiacente alla Casa Comunale, presso il gazebo della Pro Loco sono giunti numerosi cittadini mariglianellesi i quali mediante l’acquisto, fino ad esaurimento di ogni disponibilità, delle belle e buone confezioni di“Cuore di cioccolato Telethon. Il dono della generosità” hanno potuto esprimere concretamente il proprio contributo a sostegno del progresso della ricerca scientifica della Fondazione Telethon.







Fra i tanti partecipanti, per la promotrice Pro Loco Mariglianella erano presenti l’attuale Presidente, Giovanni Maddaloni e l’ex Presidente, Giuseppe Guarnaschelli, la Vice Presidente, Enza Maddaloni ed i soci, Gennaro Ciavolino, Vincenzo Alloro e Antonio Maddaloni.xc







Della patrocinante Amministrazione Comunale di Mariglianella, vi erano il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, il Vicesindaco ed Assessore allo Sport e Spettacolo, Felice Porcaro, l’Assessore all’Ambiente, Rocco Ruggiero, i Consiglieri Comunali, Pasquale Piccolo, Giovanni Corbisiero e l’Ing. Giancarlo Tramontano. All’evento solidale ha partecipato anche l’ex Primo Cittadino di Mariglianella oggi Consigliere della Regione Campania, Felice Di Maiolo.

Il Sindaco Dott. Arcangelo Russo ha dichiarato: “L’Amministrazione Comunale ha assicurato, come ogni anno, il Patrocinio Morale alla lodevole iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Mariglianella in sintonia con la Fondazione Telethon. Colgo l’occasione, a nome personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, per esprimere il senso di gratitudine e la riconoscenza al Presidente Giovanni Maddaloni e a tutti soci della Pro Loco di Mariglianella che con le loro costanti attività, fra cui quella di oggi intrisa di dolcezza e bontà, contribuiscono alla crescita civile e culturale della nostra amata Comunità”.