Domenica 20 dicembre alle ore 10,00 allo slargo Marco Pannella nei pressi del Municipio è stato realizzato il primo albero riciclato pomiglianese. L’iniziativa di costruire un albero di Natale con le bottiglie di plastica è stata del gruppo dei Verdi di Pomigliano guidato da Carmine D’Onofrio.

Anche il sindaco Gianluca Del Mastro è stato presente alla composizione del “RiciclAlbero”, così come è stato battezzato.





Per la realizzazione della struttura portate a forma di piramide a base quadrata, una dorma che ricorda la forma dell’abete sono state utilizzate delle assi di legno. A dare colore all’albero ecologico sono state le bottiglie riciclate dei pomiglianesi, circa 200, che sono state consegnate ai militanti di Green Pomigliano che hanno lavorato due giorni per preparare il tutto e per l’accensione fissata per domenica sera.

Molti bambini hanno lasciato messaggi scritti su cuori di carta con i più disparati desideri, alcuni molto toccanti che lasciano trasparire la sensibilità, ma anche la speranza dei più giovani in un momento storico così difficile per il nostro Paese.





In serata alle 18,00 c’è stata la cerimonia di accezione che è stata presenziata da alcuni esponenti del gruppo ecologista pomiglianese, Gianluca Rea, Anna Patrizia Fiammengo e Carmine D’Onofrio. Secondo le loro dichiarazioni questa iniziativa, priva di slogan politici, è nata per sensibilizzare la popolazione al riciclo e al riutilizzo del materiale plastico.

Inizialmente il progetto era stato improntato e presentato alla amministrazione comunale in maniera più complessa. Il percorso green prevedeva l’allestimento di diversi alberi in ogni angolo della città,. Il sindaco Del Mastro avrebbe voluto indire un concorso a premi per premiare il quartiere con l’albero riciclato più bello. Questa idea è stata però rimandata all’anno prossimo a causa dell’emergenza Covid-19.





Secondo le stime, Pomigliano produce circa 700 tonnellate di plastica, per una capienza pari a cinque campi di calcio. Lo smaltimento dei rifiuti soprattutto di materiale plastico condiziona lo stato di salute del nostro pianeta e l’iniziativa “RiciclAlbero” nasce proprio con lo scopo di sensibilizzare la popolazione al riutilizzo della plastica in questo caso per costruire alberi di Natale.

Come spiega Carmine D’Onofrio dei “Green Pomigliano” la campagna di sensibilizzazione al riciclo plastico avrebbe coinvolto l’intera cittadina, un vero momento di aggregazione sociale che in questo momento è preferibile evitare per via delle norme di distanziamento. Resta l’albero riciclato come simbolo di un nuovo modo di concepire il Natale e la vita stessa. Un messaggio chiaro e un monito di speranza per le generazioni future perché citando lo scrittore giornalista francese Francois Mauriac “È inutile per l’uomo conquistare la luna se poi finisce per perder la terra”.

Cinzia Porcaro