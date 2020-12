Dopo l’approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei “Buoni Spesa” nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare a favore dei soggetti in condizioni di bisogno a seguito dell’emergenza da Covid-19, stamane c’è stata la protesta di alcuni cittadini non beneficiari.







A tal riguardo il sindaco Antonio Diplomatico precisa “Stamattina ho dovuto dare spiegazioni a un gruppo di cittadini che protestava davanti alla Casa Municipale per la mancata attribuzione dei buoni spesa. Ho verificato personalmente la posizione reddituale di ognuno di essi dichiarata in sede di consegna della domanda, ed è emerso che lo scivolamento in coda alla graduatoria è dovuto unicamente al loro reddito superiore alla soglia dei 1.500 euro entro la quale sono rientrati i 1015 nuclei familiari percettori del beneficio”.