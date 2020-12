Ultima partita prima della pausa natalizia per il Napoli. Insigne e compagni domani alle 20.45 sfideranno il Torino in un match da vincere assolutamente. L’imperativo è ripartire dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio, soprattutto dopo la brutta prestazione di domenica al cospetto dei biancocelesti. Affrontare la penultima in classifica potrebbe quindi essere positivo per risalire la china e riprendere anche morale in vista del vivo della stagione da gennaio in poi.

La serata dell’Olimpico non ha lasciato in eredità soltanto il KO: bisogna fare i conti con gli infortuni di Lozano e Koulibaly. Il messicano ha rimediato una forte contusione alla caviglia e il senegalese una distrazione muscolare alla coscia sinistra e tutti e due devono chiudere anzitempo il loro 2020. Le due defezioni vanno a sommarsi a quelle di Mertens e Osimhen ed è evidente che il Napoli sia in emergenza, soprattutto in attacco.







La nota positiva è il rientro di Insigne, una volta scontata la squalifica. Il capitano riprenderà il suo posto sull’ala sinistra, di fianco a Zielinski trequartista centrale e Politano a destra, con Petagna che agirà da prima punta. Oltre ai quattro che sono in campo, l’unico altro elemento offensivo a disposizione è Llorente, che è completamente fuori dai piani di Gattuso (neanche un minuto giocato da gennaio).







Per il resto della formazione, possibile l’impiego di Meret tra i pali in luogo di Ospina. Al centro della difesa Maksimovic andrà a sostituire Koulibaly, affiancando Manolas, e andando a completare la linea con Di Lorenzo e Ghoulam, preferito a Mario Rui sulla sinistra. A centrocampo conferma per Bakayoko, mentre Fabian Ruiz, tra i più negativi del Napoli nell’ultimo periodo, dovrebbe lasciare spazio a Demme.

Il Torino sta di certo disputando un campionato al di sotto delle aspettative: penultimo posto (una sola lunghezza sopra il fondo della classifica), peggior difesa e soltanto un successo nelle tredici giornate finora giocate. Il tecnico Giampaolo è sulla graticola: uscire dal Maradona con zero punti potrebbe far decidere Cairo di cambiare la guida della squadra. L’ex allenatore del Milan disporrà i suoi con un 4-3-1-2 con Milinkovic-Savic ancora preferito a Sirigu a difesa della porta, Nkoulou a comandare la difesa e Lukic a supportare la coppia d’attacco formata da Belotti e da Simone Verdi (4 reti in 24 partite in maglia azzurra due anni fa).







PROBABILI FORMAZIONI

Napoli​(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Torino​(4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Singo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Liberty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Salvatore Emmanuele Palumbo