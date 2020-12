E sulla decisione del Coni che rimette in ordine la classifica di serie A, già di per sé falsato per troppi motivi, legati soprattutto all’epidemia Covid che ha condizionato tutta la vita degli italiani nell’ultimo anno, è intervenuto anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca: “Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro le decisioni prese nelle scorse settimane a danno della società e della squadra. L’accoglimento del ricorso ripristina giustizia e correttezza”.





“Si riconoscono come valide e irrinunciabili – aggiunge De Luca – le ragioni di tutela della salute espresse dalle decisioni delle Asl di Napoli, e soprattutto si ripristinano i valori della lealtà sportiva, clamorosamente violati dalle precedenti sentenze. Non si può non esprimere una piena e grande soddisfazione e l’apprezzamento per la decisione del Coni”.

La correttezza del confronto sportivo e dei valori da portare in campo, con questa sentenza è stata sicuramente ristabilita. Ora bisognerà ristabilire anche la correttezza per tutto quanto gira intorno al mondo del calcio, quella correttezza di cui non tutti possono vantarsi, soprattutto stando agli ultimi fatti di cronaca giudiziaria con interrogatori in spagnolo per chi aspirava a diventare italiano con un viaggetto a Perugia. Nessuno è al di sopra della legge, e nessuno è degno di essere uomo al di sopra della correttezza e dell’onestà.





E proprio il governatore De Luca subito dopo la il mancato incontro e il 3 a 0 per i bianconeri aveva citato una frase di Shopenhauer: “La gloria bisogna conquistarla, l’onore basta non perderlo”, riferita alla Juventus. E aveva aggiunto: “Stiamo parlato di sport o di altro? Come ci si può ridurre alla meschinità pensando di vincere un incontro con gli antagonisti messi in quarantena dall’Asl? All’Asl di Napoli non sono neanche arrivati i ringraziamenti perché abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo“.