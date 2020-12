I dati forniti dall’Asl ci dicono che rispetto all’aggiornamento precedente il numero complessivo di cittadini di Ercolano positivi al Covid19 è di 497 unità.

Rispetto alla precedente comunicazione del 13 dicembre quando il numero dei positivi era 536, si contano 39 persone in meno colpite dal virus. Un numero che cala anche a fronte del fatto che il numero di nuovi positivi risulta essere di 46, mentre è di 80 quello dei guariti.





“Il prossimo 27 dicembre sarà una infermiera la prima vaccinata Covid in Italia. Un gesto non solo simbolico – ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto – ma che ci auguriamo possa rappresentare un punto decisivo per uscire dall’emergenza sanitaria. Da gennaio, quando la campagna di vaccinazione entrerà nel vivo, non possiamo sbagliare, ogni giorno di ritardo sarebbe un giorno perso”.

Intanto nella giornata di ieri gli alunni dell’Istituto Comprensivo De Curtis-Ungaretti di Ercolano sono stati protagonisti, anche se a distanza, di una bella iniziativa di vicinanza e solidarietà al personale medico del Covid Hospital di Boscotrecase.







In questi giorni, infatti, hanno avuto modo di poter scrivere una lettera esprimendo tutto il loro affetto e vicinanza agli operatori sanitari. A consegnare le lettere sono state l’assessore Anna Giuliano e la dirigente dell’istituto Francesca Maria Casillo. Sono convinto che le parole dei nostri bambini sapranno allievare le fatiche di questi mesi e strappare un sorriso di speranza al tutto il personale sanitario, al quale va il nostro più vivo ringraziamento per quanto stanno facendo.