Dopo l’incontro con il primo cittadino Carmine Lo Sapio, i Comitati che da tempo stanno muovendo non pochi appunti al cosiddetto Progetto Eav che dovrebbe stravolgere la fisionomia della città di Pompei, hanno diramato un comunicato stampa. “Il Sindaco ha manifestato le nostre stesse preoccupazioni in merito ai rischi dei sottopassi” si legge nella nota. I rappresentanti dei Comitati si sono detti soddisfatti dei toni pacati che hanno caratterizzato l’incontro con il sindaco, ma in attesa che gli impegni presi da Lo Sapio possano portare dei risultati concreti per le problematiche evidenziate.







Di seguito il testo del comunicato:

“Alle ore 17 del 21 Dicembre 2020, i comitati cittadini hanno avuto la possibilità di incontrare il Primo Cittadino di Pompei, Carmine Lo Sapio, nel suo ufficio al primo piano di Palazzo De Fusco.

La delegazione dei comitati era composta dal Antonio Vitiello e Carmine Solimeno per il Comitato “Pompei: NO ai sottopassi”, da Carlo De Felice, per Crapolla Oltre, da Vincenzo Coppola e Mauro Caiazzo per il Comitato Cittadino Pompeiano.







Il confronto è stato pacato, nel rispetto delle reciproche posizioni, e si è tenuto in un clima più che sereno.

Abbiamo innanzitutto voluto ribadire al Sindaco quel che da un mese ci stiamo sforzando di far sapere a tutti i nostri concittadini: che, come comitati cittadini, non siamo contro il progetto EAV nella sua interezza, ma ne avversiamo i sottopassi e le strutture interrate, che riteniamo insicure per rischio idrogeologico, vulcanico e di sicurezza.

Abbiamo chiesto poi conto al Primo Cittadino dell’ipotesi di metropolitana leggera, già proposta ad EAV dal Comune di Pompei a Settembre 2019, riportata nella delibera di Consiglio Comunale n 56/2019, che ci è sembrata accantonata dall’Amministrazione Lo Sapio nelle sue comunicazioni pubbliche, sebbene sottoscritta con altri comuni limitrofi (Scafati e Boscoreale su tutti).

Il Sindaco ha manifestato le nostre stesse preoccupazioni in merito ai rischi dei sottopassi ed ha chiaramente affermato di sostenere la delibera 56/2019 per quella che è, in particolare per quel che riguarda l’alternativa della linea metropolitana leggera, in merito alla quale ha dichiarato che ne sosterrà la realizzazione in tutte le sedi, garantendo che ci informerà tempestivamente su ogni eventuale sviluppo e affermando che comunque già se ne sta parlando con EAV.







In merito agli esiti dell’incontro, i Comitati si dichiarano “contenti”, “pronti” e “attendisti”.

“Contenti” per la distensione dei toni che l’incontro ha sicuramente sortito.

“Pronti” a collaborare e supportare l’Amministrazione Comunale nel sostenere in ogni sede una soluzione progettuale che sia priva di sottopassi e opere interrate.

“Attendisti” per il promesso sostegno all’alternativa tramviaria da parte del Primo Cittadino di Pompei. Perché lo spauracchio resta, i pericolosi sottopassi progettati da EAV a scempio del nostro territorio sono ancora scritti, nero su bianco, sulla delibera di C.C. 56/2019.

Cogliamo l’occasione per augurare un Natale di serenità e salute a tutti voi”.