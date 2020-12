Aumentano i tamponi processati e i nuovi positivi, Ma quello che più conta è che cala fortemente il rapporto tra i primi e i seconfi con una percentuale che si ferma, considerando i dati di ieri, pubblicati oggi, al 5,79%. Per la prima volta sotto il sei per cento.

I nuovi positivi segnalati oggi sono 1.067 a fronte di 18.426 tamponi lavorati nella giornata del 22 dicembre.

Dei nuovi positivi segnalati oggi, 967 persone sono asintomatiche e non mostrano alcun sintomo del virus, mentre i sintomatici sono 100 i nuovi contagiati con i classici sintomi del Covid19.





Nel report degli ultimi 10 giorni si registra una calo di oltre 150 persone positive in meno, mentre aumenta di circa duemila il numero dei tamponi analizzati.

La percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, resta stabile , ieri era al 6,69%.







Continua l’andamento altalenante dei ricoveri in terapia intensiva. Oggi salgono a 549 i posti disponibili. Per i posti letto per i ricoveri Covid ordinari oggi ne risultano disponibili 1.647 nei presìdi ospedalieri campani, ancora un minimo aumento.

Anche la percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva resta stabile, in lievissima salita al 16.31%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 183.117 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.946.290 tamponi effettuati.

Oggi i guariti sono stati 2.360. In totale da inizio crisi epidemica hanno superato i 100mila e sono giunti a 100.527.

Sono state 19 le vittime registrate: 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.643. Giungono a 2.183 le vittime dal primo ottobre.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.513, rispetto a ieri ancora 16 in meno. Sono 107 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, ben 11 in meno rispetto a ieri.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 79.947, calando di 1.312 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 79.612, con un decremento di 1.285 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Domenica 13 dicembre – 7,03% – 1.088 contagiati

Lunedì 14 dicembre – 7,66% – 647 contagiati

Martedì 15 dicembre – 6,09% – 900 contagiati

Mercoledì 16 dicembre – 6,12% – 927 contagiati

Giovedì 17 dicembre – 6,61% – 1.201 contagiati

Venerdì 18 dicembre – 6,02% – 949 contagiati

Sabato 19 dicembre – 6,31% – 891 contagiati

Domenica 20 dicembre – 7,15% – 691 contagiati

Lunedì 21 dicembre – 7,76% – 791 contagiati

Martedì 22 dicembre – 5,79% – 1.067 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 112.037 (+614)

– Provincia di Salerno : 24.270 (+177)

– Provincia di Avellino : 8.680 (+88)

– Provincia di Caserta : 33.585 (+120)

– Provincia di Benevento : 4.443 (+15) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Sono 14.522 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 23 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 553 morti che portano il totale a 70.395 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.364 tamponi. Il tasso di positività scende all’8,2%. I guariti sono 20.494 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 1.322.067. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 7.139 in meno. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 598.816. Sono 63 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus, diminuzione che porta il totale dei pazienti nelle rianimazioni a 2.624. Cala invece di 402 il numero dei ricoverati con sintomi. Al momento nei reparti ci sono quindi 24.546 persone. Il Veneto si conferma la regione con il maggior incremento di casi Covid nelle ultime 24 ore, + 3.357: seguono Lombardia (+2.153), Emilia-Romagna (+1.129) e Campania (+1.067). Tutte le altre regioni sono sotto i mille nuovi casi, compreso Lazio (+946) e Piemonte (+933). Sotto i cento nuovi contagi Basilicata (+99), Molise (+27) e Valle d’Aosta (+11).