A Portici i militari della locale Stazione hanno tratto arrestato per maltrattamenti in famiglia una 49enne. La donna, come molte altre volte in passato, aveva picchiato il convivente 69enne.

I carabinieri, allertati del 112, sono intervenuti e l’hanno bloccata ancora in evidente stato di ebbrezza. L’arrestata è stata tradotta al carcere.