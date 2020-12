Quante vigilie di Natale e quante ne abbiamo viste, dapprima al Comunale, ora al Giraud, ma tranne poche volte, in questa giornata si assisteva proprio alla “partita della Vigilia di Natale”. Sembrava quasi di sentire qualche voce che annunciava i numeri della tombola e poi lo scherzo finale.







La società non parla nè fa parlare nessuno dei suoi tesserati con la stampa. Ce ne facciamo una ragione, anzi siamo noi che facciamo gli auguri alla presidenza ed a tutta l’organizzazione, anche perchè c’è da lavorare molto, se ancora si vogliono centrare gli obiettivi prefissati.

Il pareggio non dice nulla di eclatante, i sammaritani hanno giocato alla pari, senza barricate poi ogni tanto il sempre ottimo Antonio Del Sorbo, dimenticava la sua età e smistava palloni che spesso creavano problemi. I bianchi hanno attaccato, ma troppo disordinatamente, alcuni sembravano fuori ruolo e il non gioco prevaleva creando situazioni alla viva il parroco.







Bisogna anche dire che nel secondo tempo, l’entrata di Scalzone ha creato qualcosa di buono che purtroppo non era riuscita ad uno spento Kacorri. Nel frattempo la classifica si allunga, ma non bisogna demordere mancano ancora 25 gare e tutto può ancora succedere, di certo il silenzio di ieri è sintomatico, qualcosa deve cambiare.

Ad esempio va in panchina Melillo, di cui si dice un gran bene, ma non entra mai e a domanda, il mister risponde di chiederlo al direttore… beh allora mettiamo il direttore in panchina, perchè sembra proprio che qualcuno debba meglio organizzare il tutto.





Mò nun facimme ‘i processi, stamm appena all’inizio… e forza Savoia… e te staje facenno viecchio… vuò rà l’augurio a tutti i Savoiardi?

Giusto… Auguri a tutti da me, dalla redazione e dalla direzione de il Gazzettino vesuviano.

Ernesto Limito

Foto Riccardo Limito