Il bollettino di Santo Stefano riporta una prevedibile anomalia dovuta alla giornata festiva del Natale. Ovviamente pochissimi i tamponi processati dato che i laboratori privati individuati dalla Regione Campania, rispettando il giorno festivo, ieri non hanno lavorato.

Appena 6.448 tamponi lavorati con 539 nuovi positivi. Questi i dati relativi appunto alle 24 ore della giornata di Natale 2020.





Dei nuovi positivi segnalati oggi, 489 persone sono asintomatiche e non mostrano alcun sintomo del virus, mentre i sintomatici sono 50 i nuovi contagiati con i classici sintomi del Covid19.

Nel complesso bisogna prendere atto che i dati odierni sono chiaramente anomali. La percentuale, stando ai dati odierni, sale a 8,35%, oltre due punti in più rispetto a ieri che era al 6,17%, mentre due giorni fa era al 5,66%.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 16 dicembre – 6,12% – 927 contagiati

Giovedì 17 dicembre – 6,61% – 1.201 contagiati

Venerdì 18 dicembre – 6,02% – 949 contagiati

Sabato 19 dicembre – 6,31% – 891 contagiati

Domenica 20 dicembre – 7,15% – 691 contagiati

Lunedì 21 dicembre – 7,76% – 791 contagiati

Martedì 22 dicembre – 5,79% – 1.067 contagiati

Mercoledì 23 dicembre – 5,66% – 1.156 contagiati

Giovedì 24 dicembre – 6,17% – 1.009 contagiati

Venerdì 25 dicembre – 8,35% – 539 contagiati







In calo il numero di ricoverati negli ospedali. I pazienti in terapia intensiva scendono sotto quota 100, con 558 i posti disponibili. I posti letto disponibili per i ricoveri Covid ordinari oggi salgono ulteriormente e sono 1.729 nei presìdi ospedalieri campani.

La percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva scende ancora ed oggi è al 14.93%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 185.821 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.989.495 tamponi effettuati.

Ancora pochi i guariti, rispetto ai numeri di qualche giorno fa, sono stati registrati oggi 515 persone che hanno battuto il virus. In totale da inizio crisi epidemica sono giunti a 102.570.

Sono 8 i deceduti di cui 7 nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza ma registrato ieri. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.678. Giungono a 2.218 le vittime dal primo ottobre.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.431, rispetto a ieri ancora 18 in meno. Sono 98 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 4 in meno a ieri.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 79.947, scendono di 616 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 79.034, con un decremento di 885 unità.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 113.378 (+522)

– Provincia di Salerno : 24.802 (+41)

– Provincia di Avellino : 8.802 (+73)

– Provincia di Caserta : 34.106 (+70)

– Provincia di Benevento : 4.515 (+12) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia